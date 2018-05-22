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22 Май, 2018


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Межкомнатные двери играют важную роль в формировании интерьера

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в: Новости компаний
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http://www.forpostmls.ru/mezhkomnatnie_dveri/Двери для комнат — это не просто функциональный элемент. Оформляя офисное или домашнее помещение — особое внимание уделяют именно правильному подбору межкомнатных дверных полотен. Производители предлагают настолько широкий ассортимент дверной продукции, что выбор определенной модели вряд ли будет легким. Зато любой потребитель, даже с неординарными запросами и разным финансовым достатком, сможет в любой момент обновить функциональную зону.

Роль межкомнатных дверей в помещении вполне понятна:

  • акцент на стилевом оформлении;
  • визитная карточка владельца дома или офиса;
  • звукоизоляция.

Дверное полотно для комнат выбирается с учетом полной гармонии с интерьером. Ни в коме случае нельзя нарушить целостность интерьера. Однако дверная конструкция по-прежнему остается функциональной, без потери отменных эксплуатационных характеристик. Поэтому выбор дверного полотна — это достаточно сложная и серьезная задача.

По каким критериям выбирается межкомнатная дверь

Изначально потребителю нужно узнать о том, на какие типы классифицируются дверные конструкции.

Учитывая способ производства:

  • филенчатые. Примененный материал — массив. Также используются и комбинированные исходники. Конструкции прочнее, тяжелее, внутри заполнены филенками. Для покрытия моделей используют преимущественно натуральный шпон. Изделиям свойственна рифленая поверхность;
  • щитовые. Это более легкие модификации с гладкой поверхностью.

Также используется и разный материал для изготовления дверной продукции:

  • массив. Конструкции невероятно популярны, хотя стоят дороже аналогов и требуют регулярного специфического ухода. Однако массив натуральной древесины всегда ценен и актуален. Изделия из массива всегда прочны и долговечны. Помимо этого невозможно встретить дверное полотно из других материалов, которое бы выглядело также солидно и респектабельно;
  • заменители древесины — ДСП, МДФ. Материал дешевле массива, но лишь немного уступает натуральному дереву по характеристикам, а по многим показателям даже превосходит массив. Заменители древесины прочны, износостойки, долговечны, отлично показали себя в эксплуатации. Причем за ними легче ухаживать и они лучше переносят высокую влажность, температурные скачки. Если такие двери покрыть натуральным шпоном, то будет очень трудно отличить их от изделий из массива. Получается, что потребитель платит меньше, а пользуется красивой дверью, за которой не нужно скрупулезно ухаживать.

Как уже было отмечено выше, дверные полотна покрывают разными материалами:

  • шпоном. Данный материал — это тонкий слой ценных пород древесины. Он оставляет доступным естественный рисунок древесины;
  • меламином. Это отделка декоративной бумагой, которая пропитана смолами. Бюджетный вариант, но при этом покрытие стойкое к повреждениям, влажности, представлено в широком ассортименте фактур и оттенков.

Исполнение дверных конструкций также разнообразное. Востребованы глухие дверные полотна. А также популярны остекленные модели. Декоративные стекла впечатляют красотой и визуальными эффектами.

Что обязательно нужно взять на заметку

Межкомнатные двери светлых оттенков визуально увеличивают пространство. Они дают возможность почувствовать легкость в помещении, неограниченность, поднимают настроение. Отлично подходят для компактных площадей. Дверные полотна темных цветов станут «изюминкой» шикарных и стильных интерьеров. Роскошные конструкции великолепно сочетаются с интерьерами в стиле барокко. Глухие двери подходят спальным и детским комнатам, поскольку усиливают звукоизоляцию. Выбрать межкомнатные двери можно здесь.

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