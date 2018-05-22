Как сделать балкон уютным?

Долгие годы балконы у жителей нашей необъятной страны выполняли функцию склада. К счастью, времена меняются: хранить все «на черный» день не требуется, а потом из кладовок балконы стали превращаться в активно используемую, зачастую и жилую площадь.

Сделать уютным лоджию или балкон совсем несложно. Мы рассмотрим самые распространенные варианты.

Открытый балкон

Самый простой вариант, идеально подходящий для летнего периода, – поставить на балкон садовую мебель и несколько ящиков с цветами. Дополните обстановку текстилем в любимой цветовой гамме и вуа-ля – место для отдыха готово!

Закрытый балкон или лоджия

В случае, если балкон хочется использовать независимо от погоды, верным решением станет его остекление. Исходя из пожеланий и возможностей бюджета, можно выбрать «холодное» остекление легкими стеклопакетами на раздвижных створках, либо «теплое» – в этом случае на балконе устанавливаются такие же окна, как и в жилых помещениях. Остекление, выполненное по всем правилам, позволяет надежно защитить балкон от ветра, осадков и температурных колебаний. Облегченный вариант позволит использовать лоджию в теплое время года (при этом на балконе будет на ~5°C теплее, чем на улице), а остекление полноценными стеклопакетами – практически круглый год. Особенно, если сам балкон утеплить. Делать это лучше всего непосредственно при ремонте: все материалы, сохраняющие температуру, «прячутся» под стеновые панели или другие покрытия, выбранные исходя из дизайна.

Стоит отметить, что теплое остекление имеет огромное количество преимуществ. Среди них:

Высокая теплоизоляция;

Тишина в доме;

Возможность использовать дополнительную площадь под свои нужды: при достаточной площади балкон может стать дополнительной комнатой или в случае, если это возможно конструктивно в вашем доме, быть присоединен к прилегающей комнате.

Возможность использовать любые отделочные материалы. В случае, если речь идет о холодном остеклении, не рекомендуется ряд материалов. Например, стеновые обои от колебаний температуры и влажности быстро отклеиваются. В случае, если выбран теплый вариант, ограничений нет никаких: фактически, вы делаете ремонт в обычной комнате.

Безусловно, все это возможно только в случае, если вы выбираете надежного подрядчика. Обращайте внимание на такие факторы как качество материалов, а также опыт компании на рынке и стаж самих работников. Наличие типовых и нетиповых проектов в портфолио также будет жирным «плюсом»: это обозначает, что столкнувшись с какой-то нестандартной ситуацией, компания найдет из нее наиболее приемлемый для всех выход без ущерба для качества и значительных увеличений бюджета.

В Москве и Подмосковье мы рекомендуем обращаться в компанию «Окна Винтер», которая более 12 лет занимается производством и установкой стеклопакетов, а также предоставляет услуги по отделке лоджий.

Работы выполняются как по стандартным проектам, так и индивидуальным: дизайнеры компании помогут найти решение, которое идеально впишется в имеющуюся обстановку квартиры и поможет балкону стать органичным продолжением вашей жилплощади. На работы дается гарантия на 3 года. Более подробную информацию об услугах и ценах на отделку балконов вы можете узнать на официальном сайте компании Окна Винтер https://www.okna-winter.ru.