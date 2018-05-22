Курьерская служба доставки для интернет-магазинов Москвы — быстро, надежно, недорого

Поскольку покупатели массово переходят на виртуальный формат покупок, предприниматели стремительно открывают онлайн-версии своих магазинов. А некоторые изначально выбирают интернет в качестве основного поля деятельности. В большинстве случаев работать с веб-маркетами проще: не нужно платить за аренду помещений, нанимать огромное количество персонала и выполнять множество других действий. Однако стоит учитывать такие аспекты торговли, которые для обычного бутика не имеют значения. Прежде всего, речь идет о транспортировке товаров к потребителям. Она действительно вызывает немало сложностей, поскольку зависит от многих факторов, и сам бизнесмен каким-либо образом повлиять на перевозку продукции не может. Единственное, что в его силах — выбрать проверенную курьерскую службу доставки для интернет-магазина Москвы. Лучше всего на эту роль подходит агрегатор Шиптор, который предлагает максимально выгодные условия обслуживания для владельцев самых разных магазинов — крошечных одностраничников и многоуровневых гипермоллов.

Компания обеспечивает пересылку покупок на привлекательных условиях. Например, посылки доставляются даже в выходные дни, когда остальные перевозчики не работают. Кроме того, ежесуточное время обслуживания увеличено и находится в диапазоне от 10 до 21 часа. Курьерская служба доставки для интернет-магазинов Москвы осуществляет перевозки исключительно в пределах МКАД. Но зато в этих границах работа выполняется в самые сжатые сроки. Если покупка была оформлена в первой половине дня, то уже к вечеру клиент получит свой заказ. Посылки, сформированные чуть позже, обрабатываются на следующие сутки. С учетом колоссальных расстояний и транспортной загруженности столицы это действительно шикарное предложение, которое может обеспечить далеко не каждая специализированная фирма.

Курьерской службе доставки для интернет-магазина в Москве можно доверить и забор продукции со склада поставщика. Это сэкономит немало времени предпринимателя и позволит больше внимания уделять другим аспектам бизнеса. Если возникнет необходимость отправить посылки за пределы МКАД, то подключаются партнерские компании. Они на привлекательных условиях обеспечивают транспортировку не только по Московской области, но и всей России. Включая небольшие населенные пункты в отдаленных регионах. Доставка осуществляется как с помощью коммерческих перевозчиков, так и посредством Почты РФ, федеральным клиентом которой является Shiptor. Выбирайте удобный вариант обслуживания и стройте прибыльный бизнес вместе с надежным партнером!