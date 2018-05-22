Купить бетонные лотки серии Super

Бетонные лотки серии Super можно купить по доступной цене, несмотря на их уникальные характеристики. Они обеспечат функционирование водоотводной системы.

Любой социальный объект не способен функционировать в полную силу без установленной водоотводной системы. На сегодняшний день все предъявляют высокие требования к используемому материалу. Он должен быть надежным и прочным. Наилучшим решением в таких ситуациях является приобретение бетонных лотков Super от компании DRENLINE. Их используют на тех территориях, где производиться большая нагрузка, поэтому данные конструкции обязаны обладать определенными качественными характеристиками и конструктивными особенностями.

Характеристики лотков серии Super

Компания DRENLINE предлагает лотки, которые изготавливаются согласно современной технологии производства. Серия Super отличается возможностью выдержать 60 тонн, а иногда даже больше. Кроме того, в комплекте к такой системе предоставляются еще решетки, сделанные из прочного чугуна.

Что касается характеристик, то бетонные лотки серии Super отличаются:

долговечностью. Они могут служить на протяжении нескольких десятков лет, при этом без ремонта;

экологичностью. Эти изделия не загрязняют среду, они наоборот способствуют задержанию мусора на поверхности;

хорошей устойчивостью к нагрузкам, прочностью, отличной плотностью. Эти моменты достигаются благодаря производству, его высоким требованиям;

устойчивостью к коррозии;

стойкостью к химической среде, которая обладает агрессивным характером;

устойчивостью к морозам и температурным перепадам.

Водоотводная система с установленными бетонными лотками Superбудет функционировать правильно и надежно. Процесс монтажа производят по бетону. Имеется специальная подушка, которая не дает конструкции сместиться в случае угрозы подтопления либо больших нагрузок.

Чтобы обеспечить большую прочность, лотки армируют специальной пластиной из металла. Такая пластина изготавливается из оцинкованной стали. Данный материал известен отличной антикоррозионной прочностью.

Благодаря хорошей устойчивости к низким температурам данные конструкции используются в любых условиях, с любой температурой.

Купить бетонные лотки серии Super можно в компании DRENLINE. Здесь порекомендуют наилучшие модели, из которых можно будет подобрать самый оптимальный вариант для определенного объекта. Ведь каждая модель обладает определенными особенностями, которые следует учитывать.