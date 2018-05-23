Компания «Проект Холод» специализируется на монтаже промышленных, торговых и частных холодильных установок различного типа. В настоящее время разрабатываются индивидуальные проекты холодильных камер под ключ, что позволяет исключить фактор привлечения специалистов со стороны. Данные услуги помогают многим клиентам находить рациональные пути для переоснащения или комплектации своего предприятия холодильными камерами.



Мы работаем с серийными или сборными вариантами оборудования. Серийные модели устанавливаются в максимально короткие сроки, для этого требуется только соответствующее помещение, сроки подключения минимальны. Для сборных холодильных камер подбирается соответствующий дизайнерских проект. Над ним работают наши инженеры, которые учитывают большое количество важных нюансов. Если клиента что-то не устраивает вы всегда можете внести правки в проект.

Сегодня имеются в наличие:

1. Холодильные витрины.

2. Камеры для хранения цветов.

3. Промышленные, крупногабаритные камеры.

4. Сборные системы холодильного оборудования.

Данным списком ничто не ограничивается, так как ассортимент технического оборудования постоянно расширяется и некоторые модели можно привести под заказ. Консультации по всем интересующим вопросам, подбор соответствующего оборудования, ремонт и техническое обслуживание в нашей компетенции. «Проект Холод» компания работает в Москве и Московской области. Имеется большой накопленный опыт, позволяющий решать любые проблемы и вопросы. Мы знаем, как вас удивить и как правильно нужно решать технологические задачи.

Холодильные камеры на заказ в соответствие с индивидуальными проектами реализуются по выгодным условиям. На территории Москвы вам не найти лучше финансовых предложений. Поэтому вы можете смело обращаться к нам, так, как только здесь квалифицированное техническое обслуживание позволит вам держать все оборудование в надлежащем состояние. На официальной странице компании представлены готовые проекты, которые можно заказать в любое удобное время. Вся деятельность ведется таким образом, чтобы вы могли получить максимум поддержки.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно обращаться на главную страницу. Большое количество различных холодильных камер реализуется через наш сервис. Выбирайте только самые надежные варианты, которые будут рассчитаны на более высокие нагрузки.