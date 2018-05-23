Водоотводы ТМ INOXPARK – качество и надежность по доступной стоимости

Обустройство систем водоотвода является важнейшим условием продолжительной эксплуатации зданий различного типа и назначения. Обязательным условием эффективности и долговечности систем водоотвода является использование качественных элементов конструкции от надежного производителя.

ТМ «Инокспарк» является торговой маркой концерна STANDARTPARK, созданного в 2000 году. Компания STANDARTPARK является лидером на территории СНГ в области разработки и производства различных видов профессионального водоотвода. С 2001 года компания производит системы поверхностного водоотвода с применением технологий вибропрессования полимербетона и фибробетона.

ТМ INOXPARK

С 2008 года компания производит системы внутреннего водоотвода INOXPARK из нержавеющей стали на собственных заводах, большая часть которых находится в России. Продукция ТМ INOXPARK сертифицирована и соответствует мировым стандартам ISO 9000-9001, что гарантирует превосходные технические и эксплуатационные характеристики систем.

Системы водоотвода (проекты, элементы, типы соединений и пр.) разрабатывают специалисты собственного конструкторского бюро, применяя инновационное программное обеспечение. Производство компонентов осуществляется на инновационном роботизированном оборудовании, что исключает вероятность ошибок и брака. Обязательным этапом является многократное тестирование систем водовода в испытательных лабораториях компании. Разработка новых моделей осуществляется с учетом требований и пожеланий клиентов. Помимо производства стандартных моделей, компания оказывает услуги изготовления систем водоотвода по проекту клиентов на заказ. Сайт компании http://www.inoxpark.ru/.

Продукция ТМ Инокспарк и ее применение

ТМ INOXPARK производит обширный перечень продукции из нержавеющей стали, в том числе:

водоотвод линейный различных типов;

элементы водоотводов (трампоприямки, решетки, лотки);

водоотвод точечный и трапы, решетки, комплектующие;

ревизии.

Высокая механическая прочность, пластичность и устойчивость к коррозии нержавеющей стали различных марок гарантирует продолжительность срока эксплуатации водоотводов от Инокспарк и полное соответствие самым жестким санитарно-гигиеническим стандартам.

Применяются водоотводы из нержавеющей стали на предприятиях:

мясоперерабатывающих;

рыбоперерабатывающих;

фармацевтических;

кондитерских;

химических;

по переработке молока и пр.

Используются водоотводы от Инокспарк на предприятиях общественного питания, в торговых центрах. Разнообразие решений, предлагаемых производителем, позволяет без затруднений подобрать подходящий вариант покупателям с любыми требованиями, предпочтениями и финансовыми возможностями.

Квалифицированные специалисты ТМ Инокспарк проконсультируют клиентов по любым интересующим вопросам и помогут оформить заказ в режиме онлайн. Доставка заказов выполняется компанией INOXPARK во все регионы России и пор СНГ.