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23 Май, 2018


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Водоотводы ТМ INOXPARK – качество и надежность по доступной стоимости

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в: Новости компаний
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Обустройство систем водоотвода является важнейшим условием продолжительной эксплуатации зданий различного типа и назначения. Обязательным условием эффективности и долговечности систем водоотвода является использование качественных элементов конструкции от надежного производителя.

ТМ «Инокспарк» является торговой маркой концерна STANDARTPARK, созданного в 2000 году. Компания STANDARTPARK является лидером на территории СНГ в области разработки и производства различных видов профессионального водоотвода. С 2001 года компания производит системы поверхностного водоотвода с применением технологий вибропрессования полимербетона и фибробетона.

ТМ INOXPARK

С 2008 года компания производит системы внутреннего водоотвода INOXPARK из нержавеющей стали на собственных заводах, большая часть которых находится в России. Продукция ТМ INOXPARK сертифицирована и соответствует мировым стандартам ISO 9000-9001, что гарантирует превосходные технические и эксплуатационные характеристики систем.

Системы водоотвода (проекты, элементы, типы соединений и пр.) разрабатывают специалисты собственного конструкторского бюро, применяя инновационное программное обеспечение. Производство компонентов осуществляется на инновационном роботизированном оборудовании, что исключает вероятность ошибок и брака. Обязательным этапом является многократное тестирование систем водовода в испытательных лабораториях компании. Разработка новых моделей осуществляется с учетом требований и пожеланий клиентов. Помимо производства стандартных моделей, компания оказывает услуги изготовления систем водоотвода по проекту клиентов на заказ. Сайт компании http://www.inoxpark.ru/.

Продукция ТМ Инокспарк и ее применение

ТМ INOXPARK производит обширный перечень продукции из нержавеющей стали, в том числе:

  • водоотвод линейный различных типов;
  • элементы водоотводов (трампоприямки, решетки, лотки);
  • водоотвод точечный и трапы, решетки, комплектующие;
  • ревизии.

Высокая механическая прочность, пластичность и устойчивость к коррозии нержавеющей стали различных марок гарантирует продолжительность срока эксплуатации водоотводов от Инокспарк и полное соответствие самым жестким санитарно-гигиеническим стандартам.

Применяются водоотводы из нержавеющей стали на предприятиях:

  • мясоперерабатывающих;
  • рыбоперерабатывающих;
  • фармацевтических;
  • кондитерских;
  • химических;
  • по переработке молока и пр.

Внутренний водоотвод из нержавеющей стали

Используются водоотводы от Инокспарк на предприятиях общественного питания, в торговых центрах. Разнообразие решений, предлагаемых производителем, позволяет без затруднений подобрать подходящий вариант покупателям с любыми требованиями, предпочтениями и финансовыми возможностями.

Квалифицированные специалисты ТМ Инокспарк проконсультируют клиентов по любым интересующим вопросам и помогут оформить заказ в режиме онлайн. Доставка заказов выполняется компанией INOXPARK во все регионы России и пор СНГ.

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