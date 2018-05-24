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25 Май, 2018


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Обзор промышленного 3D сканера AICON stereoSCAN

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в: Новости компаний
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Инновационный 3Д-сканер stereoSCAN от компании AICON 3D Systems позволяет максимально использовать возможности данного типа оборудования. В нем реализован цифровой алгоритм проецирования, который делает весь процесс более наглядным и простым.

Дополнение реальности

Основным преимуществом stereoSCAN (https://cybercom.ru/catalog/3d-scanners/all-3d-scanners/358/) оказывается цветной проектор, который в дополнение к возможностям сканирования создает разноцветные проекции непосредственно на поверхности объекта, таким способом можно производить разметку или указывать на отклонения от имеющейся CAD-модели.

Этим путем пытаются идти и другие производители 3D-сканеров, но далеко не у всех получается дойти до хорошей реализации идеи. Компания Cybercom путем сравнительного анализа остановилась именно на этом исполнении для своего ассортимента.

Это следующий этап развития бесконтактного объемного сканирования, имеющий следующие преимущества:

  • возможность работы с объектами, имеющими сложную форму поверхности и повышенные требования к точности размеров;
  • наглядность в процессе выявления отклонений;
  • высокое разрешение;
  • применяемость в области контроля качества;
  • допустимость установки не только в идеальных лабораторных условиях, но и на производстве;
  • формирование шаблонов;
  • интеграция с прочими средствами САПР, в том числе и с другими датчиками;
  • максимально возможная стабильность;
  • меньшая зависимость от свойств поверхности.

При всем этом, прибор имеет разумную цену и экономическую эффективность от его внедрения несложно рассчитать.

Принцип «Смотрите, что вы измерили»

Данная методика, так же известная под аббревиатурой SWYM, делает процесс сравнения конкретного изделия с компьютерной моделью наиболее быстрым, простым и легким. Зачастую формы криволинейных поверхностей оказываются настолько сложными, что использование других типов замеров оказывается невозможным или неоправданно долгим и затратным. Для сканеров же значительных различий между простыми и сложными телами просто не существует.

Различия указываются непосредственно на объекте, и пропустить их практически невозможно.

Технические параметры

Ключевые параметры stereoSCAN таковы:

  • две камеры 2х8Мпикс. и 2х16 Мпикс.;
  • область замера от 75мм до 1100 мм;
  • плотность точек от 12 или 18 мкм;
  • время сканирования от 1 сек.;
  • масса сенсорного блока 12 кг;
  • габариты 600х430х260 миллиметров;
  • допустимая температура при работе от 5 до 45 градусов;
  • совместимость с наиболее распространенным программным обеспечением.

Комплектация опционально включает в себя так же оригинальный измерительный щуп MI.Probemini, адаптированные поворотно-наклонные столы, штативы, рабочие станции. Для каждых конкретных условий подбирается свой набор. Важно, чтобы дополнительное оборудование соответствовало сканеру, и не сказывалось на его возможностях.

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