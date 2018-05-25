АО «БПК» вложит более 200 млн. рублей в развитие станкостроения в Рязанской области

В рамках модернизации планируется техническое переоснащение Сасовского литейного завода

Подписание инвестиционного соглашения о развитии станкостроения и модернизации заводов в Рязанской области между АО «Балтийская Промышленная Компания» и правительством Рязанской области состоялось 24 мая 2018 года на территории научно-производственного комплекса БПК-СЕВЕР. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Соглашение касается станкостроительного завода «Саста» и «Сасовского литейного завода», которые вошли в состав «Балтийской Промышленной Компании» в октябре 2017 года. Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил важность данного слияния.

«Это явилось переломным моментом, толчком к возрождению завода, который фактически работал, не умирал, но ожидать серьезного развития без внешних инвестиций было сложно», — подчеркнул он.

Генеральный директор АО «Балтийская Промышленная Компания» Диана Каледина сообщила, что «планируемые совокупные инвестиции в модернизацию и расширение производств составят более 200 млн. руб. в 2018-2019 годах. В процессе реализации проектов планируется создание высокотехнологичных рабочих мест.

В рамках модернизации планируется техническое переоснащение Сасовского литейного завода – закупка и установка нового современного оборудования, и, как результат, увеличение проектной мощности завода до 250 000 кг чугунного литья в месяц, что позволит производить крупногабаритные отливки для машиностроительной отрасли России. Для станкостроительного завода «Саста» также ведется расширение производственных мощностей – для заготовительного участка завода планируется внедрение современного высокотехнологичного оборудования, что, в свою очередь, обеспечит бесперебойный производственных цикл и повышение эффективности.

Делегация осмотрела площади научно-производственного комплекса БПК-СЕВЕР на проспекте Культуры. Николай Любимов особо подчеркнул системный подход «Балтийской Промышленной Компании» в организации рабочего процесса.

«Подход замечательный. Он заключается в том, что у компании есть собственный конструкторские кадры, подготовка которых начинается в Университете (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого – прим. редакции).Своим коллегам я порекомендовал поучиться здесь, на этом заводе», — сказал он.

Губернатор также подчеркнул важность быстрого развития предприятий и необходимость идти в ногу со временем. Николай Любимов сообщил, что намеревается оказывать содействие «Балтийской Промышленной Компании», как крупному инвестору, в вопросах взаимодействия с органами государственной власти, а также профильными организациями по обеспечению инвестиционных проектов необходимой инфраструктурой. Помимо этого ведется плотное сотрудничество по подготовке квалифицированных кадров, в том числе на базе ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» и техническими ВУЗами Рязани.

Руководитель административного аппарата ректора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, профессор, доктор экономических наук Глухов Владимир вспомнил, как более пяти лет назад был дан старт совместному станкостроительному проекту на базе «Балтийской Промышленной Компании», и каких успехов добились партнеры за это время. Это собственные разработки и конструкторская документация на новые модели станков, совместное конструкторское бюро, одна из самых эффективных базовых кафедр Политеха.

«На базе современной техники воспитывают будущих инженеров, которые будут обладать современными знаниями. В университете не каждому это удается сделать – получить доступ к реальной работе с реальным оборудованием. Сегодня в ходе осмотра производственных площадей мы увидели реальные станки, произведенные на базе молодежного конструкторского бюро. Этим может похвастаться не каждый завод. У нас более 50 базовых кафедр, но эта кафедра особая», — подчеркнул он.

Генеральный директор, первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Михаил Лобин отметил энтузиазм Сасовских заводов и «Балтийской Промышленной Компании». Он отнес их работу к локомотивам роста станкостроительной отрасли России. Прогнозируя будущее, Михаил Лобин резюмировал, что «концепция Индустрия 4.0 – цифровая экономика, к которой стремится весь мир, невозможна без задействования высокотехнологичного современного оборудования и соединения ресурсов высших учебных заведений, индустриальных партнеров и государства».