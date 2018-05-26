Металлоконструкции получили широкое распространение в качестве строительного материала еще с середины прошлого века. Под металлическими конструкциями понимают преимущественно изделия из стали, используемое в строительном сегменте и других отраслях.

Металлические конструкции отличаются рядом специфических параметров, среди которых необходимо отметить: серийность производства, продолжительный срок эксплуатации, высокую скорость строительства, простоту монтажа.

Виды металлоконструкций

Лестницы, арматурные каркасы, кронштейны, свои, вышки, контейнеры — всё это металлические конструкции, которые отличаются между собой по назначению, способу изготовления и ряду других параметров. Так по способу изготовления выделяют следующие виды:

• штампованные;

• болтовые;

• сварные;

• клепаные;

• комбинированные.

Существует дополнительная классификация, предусматривающая разделение по размерам и форме, конфигурации и области применения. Также металлические изделия различаются по резистентности, в частности, устойчивости к коррозионным процессам. В подавляющем большинстве случаев изделия выпускаются серийными партиями, что позволяет существенно удешевлять их себестоимость. В тоже время производственные предприятия выпускают металлоконструкции по индивидуальным проектам. Такие услуги предоставляют Наро-Фоминский завод металлоконструкций.

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Разновидности строений металлических конструкций могут быть цельнолитыми и сборно-разборными. Поэтому по степени готовности к эксплуатации рассматриваемые конструкции могут требовать сборки непосредственно на месте строительства. В зависимости от целевого использования металлические конструкции делятся на ограждающие и несущие.

Благодаря невысокой цене, прочности, транспортабельности и продолжительному сроку эксплуатации несущие и ограждающие металлоконструкции широко используются для изготовления каркасов зданий. Они получили широкое распространение при устройстве коммуникационных систем, архитектурных форм, линий электропередач, мостов и т.д. В машиностроительном сегменте широко используется трубный и листовой прокат. Классификация конструкций определяется формой, толщиной металла, конфигурацией швов, маркировкой металла и другими характеристиками. Такие конструкции принято разделять на радиальные, линейные и линейно радиальные.

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