Вата из базальта – надежный теплоизолятор. В чем его преимущества

Каменная вата – один из популярнейших материалов для теплоизоляции. Один из самых популярных ее разновидностей – утеплитель из базальта. Это наиболее экологичное вещество из всех теплоизоляторов. Также его чаще других товаров выбирают покупатели из-за его надежности, долговечности, пожаробезопасности и легкости при монтаже.

Базальтовый утеплитель – подвид минеральной ваты. От других видов минват он отличается в лучшую сторону. Его показатели прочности самые высокие. Если учесть, что минвату производят из отходов металлургии, то безопасность ваты из базальта на порядок выше.

Преимущества и особенности материала

Что способствует низкой теплопроводности материала? Посмотрим на его структуру. У этого теплоизолятора волокна расположены в хаотичном порядке. Это способствует воздушности образования. Между тончайшими каменными волокнами создается большое количество воздушных прослоек. Поэтому теплопроводность вещества низкая, а утепляющие качества высокие. Водопоглощение стройматериала не больше двух процентов. Он не впитывает воду даже во влажных помещениях, в отличие от обычной минваты.

Паропроницаемость изделия достаточно высокая. Пар проходит сквозь вещество, не создавая в нем эффект конденсата. Сама вата при этом остается сухой, что очень важно для сохранения ее теплоизолирующих свойств. Чем еще отличается базальтовая теплоизоляция от других методов утепления? Важное качество данного материала – огнеупорность. В этом ему нет равных среди других изделий. Кроме того, что он негорюч по своей природе, так еще и имеет способность задерживать распространение пожара. Ватой из базальта изолируют устройства, которые работают в условиях высоких температур. Базальтовый утеплитель отлично поглощает шумы. Так что к позитивным качествам добавляем звукоизоляцию.

Мы уже упоминали о прочностных характеристиках ваты. Сюда можно добавить, что утеплитель обладает стойкостью к большим нагрузкам. Если деформация порядка 10 процентов, то базальтовое вещество обладает прочностным пределом, начиная с 5 и до 80 килопаскалей.

Утеплитель нейтрален по отношению к химическим веществам и окружающей среде. Не гниет, не портится, не поражается грызунами, насекомыми. Он практически не выделяет вредных для человека веществ. Прослужит теплоизолятор долго, сохраняя все полезные характеристики.

Хотим отметить, что, несмотря на полезность базальтового материала, все это имеет место лишь при покупке его у надежного производителя. Продукция ведущих марок обеспечивает качество высокого уровня, долговечность. Также это гарантия отсутствия в составе вредных для вашего здоровья веществ. Приобрести качественную базальтовую теплоизоляцию от лучших изготовителей можно в компании «Вольбек». Здесь вам подберут подходящий стройматериал, дадут консультацию относительно того, как его правильно применять и для каких целей.

Если материал из базальтового волокна уложен правильно с соблюдением всех мер безопасности, то вам нечего бояться за свое здоровье. Утеплив минватой квартиру или дом, вы надолго забудете о следующем ремонте.

По материалам сайта https://www.volbek.ru/