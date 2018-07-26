Grundfos презентовал инновационную линейку бытовых насосов ALPHA

Компания Grundfos, ведущий мировой производитель насосного оборудования[1], произвела масштабную модификацию линейки циркуляционных насосов GRUNDFOS ALPHA. Новое оборудование оснащено развитой системой электронного управления и может быть интегрировано в системы отопления частного дома, ГВС, кондиционирования и охлаждения.

Новые функции получили циркуляционные насосы всей линейки ALPHA. Так, на смену GRUNDFOS ALPHA2 L пришёл высокоэффективный насос GRUNDFOS ALPHA1 L, которым можно управлять с помощью внешнего ШИМ-сигнала. GRUNDFOS ALPHA2 оснастили функцией балансировки системы отопления с помощью устройства ALPHA Reader и мобильного приложения Grundfos Go Balance.

Наибольшие изменения коснулись насоса GRUNDFOS ALPHA3. В его функционале появилась возможность дистанционного управления с помощью смартфона или планшета. Ещё одно существенное отличие от предыдущей модели – модификация функцииAUTOAdapt, благодаря которой насос «самостоятельно» оценивает текущие характеристики системы отопления подбирает оптимальный режим работы. В новом ALPHA3 есть три режима AUTOAdapt: для контура с радиаторами, контура с тёплыми полами и для общего контура с радиаторами и тёплыми полами. Обновления ALPHA3 коснулись и функции балансировки системы отопления – теперь эта функция не требует наличие модуля связи ALPHA Reader. Беспроводное соединение происходит напрямую между насосом и смартфоном через Bluetooth.

«Насосы серии ALPHA имеют целый ряд особенностей, – говорит Максим Семёнов, руководитель группы продуктового менеджмента Департамента промышленного и бытового оборудования «Грундфос». – В их конструкции применены частотно-регулируемые двигатели с немагнитными коррозионностойкими керамическими подшипниками и керамическим валом. Применение таких двигателей позволяет обеспечить функционирование гидравлической системы в оптимальном режиме: значительно снизить потребление энергии самим насосом, увеличить срок эксплуатации как насоса, так и системы в целом, снизить шум при работе. Двигатели отличаются повышенным пусковым моментом и имеют встроенную защиту от «сухого» хода. Кроме того, насосы ALPHA2 и ALPHA3 оборудованы функциями надёжного запуска, ночного режима и летнего режима, оснащены интегрированным расходометром, а также имеют уникальную функцию балансировки систем отопления. Новые функции моделей ALPHA и высочайшая энергоэффективность делают их уникальными в своём роде».

Насосы обновлённой линейки ALPHA будут доступны с сентября 2018 года. О точной дате начала поставок компания сообщит дополнительно.

Напомним, что в июне Grundfos вывел на российский рынок ещё одну новинку – обновленную линейку высокоэффективных циркуляционных насосов MAGNA1. Основным отличием новых моделей стали базовые возможности по контролю и управлению насосами, а также меньшее по сравнению с насосами предыдущей модели потребление электроэнергии.

[1] По объему продаж насосного оборудования для промышленности, коммерческих и жилых зданий в мире, по данным The Freedonia Group, Inc. от 2015 года.