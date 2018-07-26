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26 Июль, 2018


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Юсан

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в: Новости компаний
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При любом строительстве просто необходимы бытовые помещения, которые используются застройщиком. Единственным комфортным вариантом являются бытовки, изготовленные из металлических контейнеров.

Бытовка производства ЮСАН представляет собой мобильное временное помещение, которое устанавливается в случае необходимости при проведении строительных работ. Бытовки устанавливаются, чтобы создать работникам комфортные условия. Бытовка выполняет роль помещения, где работники могут переодеться, отдохнуть, погреться или поесть. У использования мобильных бытовок есть много достоинств.

• Бытовка легко устанавливается. Её не нужно строить, она уже готова и укомплектована всем необходимым. Её нужно всего лишь привезти и поставить на отведённое ей место.
• Бытовка легко подключается к электросети, для этого нужно произвести минимум действий.
• Её можно укомплектовать всем необходимым для конкретной ситуации. Это может быть как летний вариант, так и зимний.
• Временная постройка не является одноразовой – когда в ней не будет необходимости, её можно снять с места и установить для работы на другом объекте.

Кроме бытовок для рабочих могут быть установлены бытовки для административных нужд.

Иногда работы ведутся в труднодоступных местах, куда транспорту добираться очень тяжело из-за погодных условий и трудно проходимой местности. Или же ведутся работы в сильном удалении от любых транспортных потоков. В таких случаях работа ведётся вахтовым методом, а для работников устраивается комфортное место проживания при помощи блок-контейнеров.

Из блок-контейнеров составляются модульные здания, когда один блок-контейнер стыкуется с другим. По такому принципу оборудуется жилая зона со всем необходимым, при этом конструкция при необходимости может быть многоэтажной. Работы могут вестись как в летний, так и в зимний период. Для этого контейнеры утепляются современным теплоизолирующим материалом и оборудуются системой отопления, поддерживающей комфортную внутреннюю температуру.

Подобным образом можно оборудовать любое помещение, включая административное, помещение для санитарно-гигиенических нужд или столовую.

Используя современные материалы и конструкции, можно обеспечить комфортные и удобные условия труда на любой площадке – как местной стройке, так и на объекте, находящемся в большом удалении от цивилизации.

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