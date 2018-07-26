Качественная теплоизоляция дома: выбираем материалы правильно

Выбрать материал для теплоизоляции – нелегкое дело. Самое первое, что следует учесть, – пожаробезопасность материала. Он не должен поддерживать горение, компоненты, которые входят в состав, обязаны быть негорючими. Кроме того, стройматериал для изоляции важно выбирать качественный, тот, что прошел сертификацию и безопасен для применения.

Далее, нужно определиться с тем, для чего вам нужна теплоизоляция, где вы собираетесь ее проводить. Сырье для утепления фундамента должно обладать такими свойствами:

стойкость к нагрузкам,

термостойкость, устойчивость к температурным колебаниям,

влагоустойчивость, наличие водоотталкивающих качеств.

Как сделать выгодную покупку

Подходящими материалами для закладки фундамента считаются битум и полистирол. Потолок тоже лучше сделать утепленным. Если у вас плоский вид крыши, выбирайте экструдированный пенополистирол и гидростеклоизол. Утепление пола лучше осуществлять минераловатными или базальтовыми плитами. Последние предпочтительнее, но дороже по цене.

Стены тоже нуждаются в утеплении. Хорошо применять для этого базальтовый вид минеральной ваты. Не забудьте провести теплоизоляцию оборудования в доме.

Чтобы не тратить время на поиск надежных производителей стройматериалов, поручите это дело профессионалам. Компания «Строй СК» поможет с комплектацией строительных объектов, выбором поставщиков, обладающих отличным реноме и опытом работы. Таким образом, у вас всегда под рукой будут товары лучшего качества.

Почему теплоизоляция так важна при строительстве помещений

Утепление и звукоизоляция помогают справиться с потерей тепла, следовательно, это шанс сэкономить на оплате счетов за отопление. Данный процесс необходим для устранения повышенной влажности в комнатах и вмешательства посторонних звуков.

Качественное выполнение работы возможно лишь с применением высококлассных утеплителей. Поэтому так важно не экономить на качестве материалов, выбирать лишь проверенные временем торговые марки, имеющие сертификацию и допущенные к продаже.

Виды теплоизоляции

Бывает органическая и неорганическая. Органическая напитывается влагой, состав: торфяное и древесное сырье. Звукоизоляция хорошая. Неорганическая состоит из компонентов неорганического происхождения. Также высокое качество звукоизоляции и стойкость к низким температурам.

Пластмассовая теплоизоляция производится из синтетической смолы. Поверхность можно облицевать кирпичом, цилиндром, скорлупой и плитами. Это так называемая жесткая теплоизоляция. Гибкие теплоизоляторы – жгут, шнур и мат нужны для обмотки (утепления) труб.

Какие бы вы ни выбрали материалы для утепления, тщательно проверяйте их соответствие существующим нормам. Ознакомьтесь со свойствами теплоизолятора до его укладки. Если нужно, то проконсультируйтесь у специалиста. Утепление дома – нелегкий процесс, важно провести его по всем правилам.

По материалам сайта https://stroy-sk.ru/