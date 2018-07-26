Виды кирпичей и их применение

В любом строительстве в различных конструкциях по сей день используют кирпич. Кирпич является универсальным строительным материалом, который может использоваться в самых разных ситуациях.

Кирпич представляет собой искусственный камень прямоугольной формы, свойства которого зависят от способа его изготовления. За детальной информацией можно перейти на сайт.

• Керамический кирпич. Его изготавливают из глины – из неё формируют кирпичи, которые потом сушатся и обжигаются при определённой температуре. срок службы кладки из керамического кирпича очень большой. Широко используется для облицовки наружных стен.

• Силикатный кирпич. Его получают прессованием кварцевого песка и гашеной извести. Кирпичи получаются белого цвета, при добавлении пигментов разных цветов делают декоративный кирпич. Его в основном используют во внутренней планировке – кирпич гигроскопичен и дом из него долго не простоит.

• Гиперпрессованный кирпич. Его изготавливают из смеси известняка, цемента и отходов производства, например, ракушечника или шлака. Смесь укладывают в формы и спрессовывают. Такой кирпич не нуждается в обжиге, его просто сушат. Используют его для облицовки домов, заборов, колодцев и других построек.

• Глазурованный кирпич. Это отделочный кирпич. Его изготовление состоит из двух этапов. Первый – изготовление непосредственно кирпича, его формуют и обжигают, следуя всем известной технологии. После этого на поверхность кирпича наносится легкоплавкая глазурь, специальный состав, который от температуры спекается и образует гладкую ровную поверхность. При этом обжиг производится в течение нескольких часов при температуре до семисот градусов с плавным её повышением, нагрев делается терморадиационным методом. Поэтому в результате получается прочное покрытие, которое не боится капризов погоды и перепадов температур. Оно не будет отслаиваться и осыпаться.

• Клинкерный кирпич. Изготавливается из специального вида огнеупорной глины – шамот. В процессе изготовления его выдерживают при температуре в 1200 градусов до полного запекания. В результате получается огнеупорный кирпич, обладающий высокой прочностью. Его часто используют, чтобы мостить тротуары.

• Облицовочный кирпич. Делается самых разных цветов, используется как конструктивных решений, так и для декоративной отделки.

Кирпич является универсальным материалом, разнообразие свойств которого даёт возможность использовать его для разных целей.