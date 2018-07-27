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27 Июль, 2018


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Загрязнение реки Новой в Петербурге проверит прокуратура

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в: Новости компаний
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Природоохранная прокуратура займется петербургской рекой Новой

Фото: википедия

Несколько дней назад в реке Новой в Петербурге массово гибли утки. Об этом петербуржцы жаловались в социальных сетях. Теперь за дело возьмется природоохранная прокуратура.

О проверке загрязнения водоема правоохранителей попросил депутат Законодательного собрания города Алексей Цивилев. В своем обращении парламентарий подчеркнул, что это уже не первый инцидент, который свидетельствует о плохом качестве воды, ранее в Новой гибли рыбы.

Напомним, ранее в загрязнении Новой обвиняли представителей аэропорта «Пулково», которые якобы сливали жидкость, оставленную после обработки самолетов, в реку.

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