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28 Июль, 2018


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Переваги професійного технічного обслуговування систем опалення та теплопостачання

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в: Новости компаний
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Ефективність роботи системи опалення безпосередньо залежить від правильності проектування, розрахунків, монтажу та підібраних матеріалів. Але навіть найуспішніший проект рано чи пізно втрачає свою ефективність, через що знижуються експлуатаційні характеристики. Пов’язано це з природним виробленням техніки й витратних матеріалів. Щоб цього уникнути та продовжити термін служби системи необхідно вчасно виконувати обслуговування систем опалення. І в цьому випадку у власника будинку з’являється два варіанти яким чином його виконувати: самостійно або за допомогою фахівців.

Самостійне обслуговування системи передбачає колосальну економію на послугах спеціалізованої компанії. Власник не прив’язується до часу та може оглянути систему в будь-який зручний момент. І обслуговувати систему самостійно цілком можливо, якщо є відповідний досвід і система не має ніяких складнощів або специфічних рішень. Якщо ж досвід відсутній, то обслуговування систем теплопостачання повинно виконуватися фахівцями. І в цьому є ряд своїх переваг.

Переваги обслуговування системи опалення професіоналами

Сервісне обслуговування системи, як правило, виконується за графіком. Найчастіше виконується перед запуском до опалювального сезону для контролю стану обладнання після простою. Систематичний контроль обладнання й матеріалів гарантує своєчасне визначення неполадок. Це дозволяє вчасно їх усунути, підвищивши ефективність роботи техніки.

Професійне обслуговування включає ряд послуг:

  • Контроль роботи насосного обладнання;
  • Перевірка роботи вимірювальної апаратури;
  • Перевірка роботи котла;
  • Чистка фільтрів;
  • Контроль видаваної потужності;
  • Діагностика електричних приладів, якщо вони присутні в системі;
  • Регулювання працездатності бойлера;
  • Контроль всіх параметрів техніки.

Періодично перевіряється стан колектора, теплогенератора, герметичності труб і точок їх сполуки, виконується розповітрювання труб. В екстрених ситуаціях при виявленні ламання виконується ремонт шляхом відновлення деталей техніки або її заміни. Все це забезпечує власнику будинку комфорт і впевненість в безперебійній роботі системи в холодну пору року. При цьому компанія, що спеціалізується на обслуговуванні системи опалення, дає гарантію на свою роботу та несе відповідальність, що знижує ризики неякісної роботи і послуг.

Як вибрати виконавця по обслуговуванню систем теплопостачання?

Якщо власник будинку приймає рішення звернутися до професіоналів, то кращим рішенням буде замовити обслуговування в тій компанії, яка раніше виконувала розрахунки та монтаж системи. Це мінімізує всі можливі ризики, пов’язані з незнанням фахівцями специфіки певної системи.

Якщо ж можливості звернутися в таку компанію немає, то дуже важливо замовити обслуговування опалення будинку у досвідченої організації з позитивними відгуками. Вибрати професійну компанію допоможе інформація:

  • Досвід компанії на ринку. Професіонали не можуть бути новачками. Досвід роботи в сфері обслуговування СО не повинен бути менше 5 років;
  • Наявність відгуків про компанії, обговорення її діяльності на спеціалізованих ресурсах. Наприклад, на форумах;
  • Спектр послуг фірми. Чим більше спектр послуг, тим зручніше для клієнта;
  • Оформлення офіційного договору на послуги. Професійна компанія завжди керується договором, укладеним з клієнтом. У договорі має зазначатися пакет послуг, періодичність їх виконання та вартість в залежності від різних ситуацій.

При виборі виконавця не рекомендується поспішати з вибором. Дуже важливо зважити всі переваги та недоліки, виключити варіант економії на послугах і віддати перевагу кращому варіанту. Пам’ятайте, що від цього залежить ваш комфорт і комфорт ваших близьких у холодний період року.

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