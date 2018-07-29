Нестандартные окна: на какие параметры следует обратить внимание при выборе

Особенностью современных жилых домов является использование необычных оконных конструкций. Нестандартными их делают различные геометрические формы, размеры и цветовые оттенки.

На сегодня изготовление необычных оконных конструкций не является чем-то из ряда вон выходящим. Технологии позволяют производить окна различных форм – круглые, арочные, трапециевидные, многоугольные, овальные и т.д. Применяются для любых дизайнерских решений. Как и обычные оконные конструкции, они обладают рядом дополнительных характеристик: теплоизоляцией, комфортностью, звукоизоляцией, длительным сроком эксплуатации.

Все больше домовладельцев сейчас стремится отойти от привычных стандартов. Создать особенный, уникальный интерьер в доме помогут оконные конструкции нестандартной формы. Легкость их изготовления обеспечили особенности обработки металлопластикового профиля, поэтому к услугам заказчиков сейчас так много оконных изделий разных форм.

Арочные

Большой популярностью сейчас пользуются арочные окна. Этот тип конструкций считается классикой, они имеют роскошный вид.

Круглые

Следует отметить, что нестандартные окна такой формы отличаются надежностью и легкостью. Подобные конструкции дают широкий простор для фантазии дизайнера благодаря широкому многообразию их форм и видов. Изделия бывают сплошными, с откидными створками, тонированными и т.д. Специалисты рекомендуют устанавливать их в тех комнатах, где не требуется слишком много света: в спальне, в ванной, в коридорах и т.д.

Трапециевидные

Створки таких изделий могут быть как глухими, так и откидными, поэтому комнату можно будет проветривать. Наиболее часто их устанавливают под крышей.

Цветовая гамма

Окна, пусть даже стандартной формы, могут быть не только привычного белого цвета. Заказчику на данный момент предлагается большое количество цветовых решений.

Рамы можно стилизовать под древесину ценных пород, предложить оригинальную расцветку в синих, желтых или оранжевых тонах. Сейчас нет ничего не возможного.

Цвет рамы обеспечивается при помощи специальной ламинирующей пленки. Этот элемент обеспечивает стойкий и яркий оттенок, а также придает ему необычную фактуру. Помимо этого, пленка гарантирует дополнительную защиту изделия и его длительный срок службы.

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