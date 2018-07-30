В Ленобласти на 57 % стали реже арестовывать недвижимость

Управлением Росреестра по Ленинградской области за 6 месяцев 2018 года зарегистрировано 5 035 арестов, запрещений, иных ограничений, а за аналогичный период 2017 года – 11 710. Таким образом, число арестов, наложенных на недвижимое имущество в Ленинградской области, снизилось на 57%.

Управление напоминает, что одной из причин, которая приводит к приостановлениям регистрации права, является наличие зарегистрированных арестов, установленных уполномоченными органами в отношении объектов недвижимости, являющихся предметом сделки. Подобная ситуация может возникнуть, если при заключении сделки граждане не позаботились о том, как обезопасить себя. Рекомендуем, перед совершением сделки заказывать выписку из ЕГРН, где будут указаны основные данные об объекте недвижимости и зарегистрированных правах на него, в том числе сведения об ограничении прав и обременении объекта недвижимости.

Управление Росреестра по Ленинградской области обращает внимание покупателей недвижимости на внимательность и бдительность при заключении сделок с недвижимостью; однако не редки случаи, когда сам продавец не знает о том, что на его имущество уже наложен арест. Управление получает данные по системе межведомственного электронного взаимодействия, посредством которой служба приставов направляет данные об арестах, наложенных на имущество судебным приставом в ходе принудительного исполнения решения суда о взыскании с него задолженности, и уже после этого владелец не имеет права распоряжаться своей недвижимостью.

Кроме того, акты о наложении ареста на имущество могут быть приняты и направлены в регистрирующий орган до принятия решения по судебному делу в целях обеспечения сохранности имущества в текущем правовом состоянии