Есть вещи, которые считаются элементарными, но их поломка делает жизнь гораздо сложнее. Они сильно облегчают жизнь, делая её проще и комфортнее. К таким вещам можно отнести колёса.

И в быту, и в производстве используется много оборудования, которое катается на колёсах. Это разнообразные тележки, погрузчики, шкафы, стеллажи, мусорные контейнеры и многое другое. Колёса в этом случае просто необходимы, чтобы передвигать громоздкое и тяжелое оборудование, поэтому поломка колеса делает всю конструкцию бесполезной. Чтобы исправить ситуацию, необходимо сломанное колесо заменить.

Разные колеса для тележек имеют различную конструкцию и предназначены для эксплуатации в разных условиях. Поэтому и выбирать их нужно в зависимости от будущих условий работы.

Вид подшипника. В колёсах используются три вида подшипников – подшипник скольжения, и подшипники качения, шариковый или роликовый. Подшипник скольжения используют в тех колёсах, которые потом ставятся на редко используемое оборудование, не несущее больших нагрузок и не требующее большой скорости перемещения. Роликовые подшипники нуждаются в редком обслуживании, выдерживает большие нагрузки. Шариковые подшипники обладают самым большим сроком эксплуатации, могут работать при интенсивном использовании и больших скоростях.

Диаметр колеса. Маленькие колёса очень лёгкие, но обладают существенным недостатком, они трудно управляются и не могут кататься по хоть сколько-нибудь значительному рельефу. Поэтому их используют преимущественно на бетонных, кафельных и других типов поверхностей, имеющих ровное покрытие. В противовес им колёса больших диаметров, хоть и обладают гораздо большим весом, легко преодолевают достаточно крупный рельеф, поэтому их устанавливают на тележки, которым придётся кататься по неровной поверхности, например, чтобы вести что-либо по улице.

Конструкция колеса. Колесо может быть монолитным, литым, или же пневматическим. В первом случае колесо более надёжно, его нельзя проколоть, но оно жесткое и не даёт плавного движения. Во втором случае колесо можно случайно проколоть, что потребует его ремонта, однако пневматическое колесо даёт плавный ход и сглаживает движение. Поэтому пневматические колёса используют в тех случаях, когда необходимо получить аккуратный и плавный ход.

Грузоподъёмность. Определяет максимальную нагрузку на колёса. Обычно колёса ставятся с запасом по грузоподъёмности.