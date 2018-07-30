Строительно-ремонтные услуги

Компания «Простор» предлагает широкий спектр ремонтно-строительных работ в Санкт-Петербурге и области. Клиентам гарантируется индивидуальный подход, доступные цены и безупречное качество работы.

Ознакомиться со списком услуг компании можно на официальном сайте prostor.house/uslugi или по телефону 8 911 135 47 47. Звонки принимаются круглосуточно без выходных. Потенциальным клиентам предлагается устройство стяжки, штучного паркета, настил ковролина, а также целую широкий спектр демонтажных работ. Оставить заявку можно непосредственно на сайте, указав контактную информацию.

Строительство каркасных домов

Одним из основных направлений деятельности компании «Простор» является возведение энергосберегающих каркасных домов. Такие сооружения могут изготавливаться из металлического или деревянного каркаса. Строительные работы занимает минимум времени. Энергосберегающие характеристики достигаются благодаря использованию теплоизоляционных блоков, устанавливаемых в полости стен. Каркасное сооружение может бытьотделано кирпичом, штукатуркой,сайдингом или камнем. Выбор вариантов для финишной отделки практически не ограничен.

Заинтересованные лица могут ознакомиться на странице prostor.house с примерами работ компании «Простор». Компания занимается строительно-ремонтными работами более 10 лет и предлагает профессиональные услуги на высочайшем уровне. Строительство сооружения начинается с разработки проекта. Специалисты представят готовые проекты или же внесут изменения в существующие с учётом пожеланий клиентов.

После разработки проекта проводятся работы по устройству фундамента. По желанию клиента может быть обустроен цокольный этаж. В тех случаях, если заказчик хочет сэкономить, устанавливается плитный фундамент или полуподвал. На этапе возведения осуществляется устройство отверстий для коммуникаций. Необходимо учитывать, что любые отклонения от запланированного проекта несут дополнительные расходы. На следующих этапах осуществляется возведения коробки, кровельные работы и финишная отделка. Как отмечалось, есть множество вариантов отделки фасада. Можно использовать облицовочный кирпич, натуральный камень или штукатурку. Получить профессиональные консультации и рекомендации по строительству можно по телефону 8 911 135 47 47. Также заинтересованные лица могут ознакомиться с полезными статьями по строительству, проектированию, отделке, устройству кровель и напольных покрытий непосредственно на сайте компании «Простор».