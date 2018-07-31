«ГЕОИЗОЛ» завершил работы по капремонту Храповицкого моста

Храповицкий мост теперь оправдывает свое первоначальное наименование Желтый

ООО «ГЕОИЗОЛ» завершил капитальный ремонт Храповицкого моста в Адмиралтейском районе. Работы выполнялись по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». На переправе отремонтировали блоки, балки, плиты пролетного строения и тротуарные консоли, было выполнено устройство металлического барьерного ограждения и нового перильного ограждения. Согласно проекту, гранитная облицовка мостовых устоев и прилегающих участков стенок набережной ремонтировалась без демонтажа блоков.

Принципиально новым решением стал «мягкий въезд», смонтированный посредством укладки железобетонных консолей и переходных плит. Также реализовано устройство нового деформационного шва, выполнены современная гидроизоляция, антикоррозийная защита железобетонных конструкций. Благодаря цвету окраски конструкций мост теперь оправдывает свое первоначальное наименование Желтый.

Напомним, Храповицкий мост соединяет 2-й Адмиралтейский и Коломенский острова через реку Мойку. Это однопролетное железобетонное сооружение рамно-консольной системы, его длина — 45,4 м, ширина — 20,5 м. Согласно проекту, основные планово-высотные и габаритные решения моста и прилегающих участков были сохранены.

Пролетное строение выполнено из преднапряженного железобетона и имеет криволинейное очертание нижнего пояса. Железобетонная плита проезжей части включена в работу главных балок. Устои моста – массивные железобетонные на свайном основании, облицованы гранитом.

На мосту установлена литая чугунная решетка без тумб, современного рисунка. По концам перильного ограждения — гранитные тумбы. Проезжая часть отделена от тротуара гранитным поребриком.

Мост был построен в 1738 году. Последний капитальный ремонт переправы был осуществлен в 1965 — 1967 годах.

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