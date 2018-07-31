В Ленобласти отреставрировали самый большой храм

Генподрядчиком и гепроектировщиком работ по воссозданию церкви Тихвинской иконы Божией Матери выступил «ГЕОИЗОЛ»

В селе Путилово Кировского района Ленинградской области завершились работы по реставрации и воссозданию церкви Тихвинской иконы Божией Матери с прицерковным садом. На возрождение памятника культурного и духовного наследия федерального значения из руин потребовалось 7 лет. До начала реставрации она простояла закрытой в течение 75 лет. На объекте реставрации и приспособления для современного использования ООО «ГЕОИЗОЛ» выступил как генпроектировщик и генподрядчик, сообщили в пресс-службе компании.

Освящение отреставрированного храма прошло 8 июля, в день памяти святых Пётра и Февронии, покровителей семьи и брака. Церемонию, проведённую митрополитом Петербургским и Ладожским Варсонофием, посетил глава Ленобласти Александр Дрозденко и члены попечительского совета благотворительного фонда «Возрождение Церкви Тихвинской Иконы Божией Матери», в который входит и экс-министр транспорта, член Совета директоров «Группы ЛСР» Максим Соколов. В мероприятии приняли участие представители технического заказчика Николай Сергиенко, Александр Перминов, а также генеральный директор компании-генподрядчика Елена Лашкова.

Первое упоминание о деревянном строении относится к 1718 году. Каменная церковь была заложена в 1784 году по проекту Егора Соколова. Таким образом, 8 июля 2018 года в поселке Путилово состоялось празднование 300-летия церкви Тихвинской иконы Божьей Матери.

За три столетия храм неоднократно перестраивался. Причем в качестве архитекторов выбирались лучшие зодчие столицы Российской империи – Петр Висконти (1825 г.), Карл Брандт (1844-1845 гг.), Александр Видов (1860 г.). Последняя масштабная реконструкция осуществлялась в начале XX века по проекту архитектора Николая Котовича, на тот момент молодого выпускника Санкт-Петербургского института гражданских инженеров имени императора Николая I. Храм тогда был почти в два раза расширен на запад, а вокруг прицерковного сада возвели ограду в виде металлической решетки на высоком каменном цоколе. С южной стороны был устроен парадный вход в сад, оформленный двумя павильонами, решенными в классическом стиле и расположенными симметрично по обе стороны от ворот наподобие пропилей.

Архитектурно-планировочные решения именно этой последней реконструкции были взяты за основу при разработке проекта воссоздания единого ансамбля, состоящего из церкви, прицерковного сада с оградой и кладбища. Таким образом, после завершения реставрации и приспособления здание храма с тремя престолами (св. Николая Чудотворца, во имя Тихвинской иконы Божией Матери, во имя Казанской иконы Божией Матери) приобрело архитектурный облик периода 1903 году. Примечательно, что в конструкциях основных строений – церкви, павильонов, цоколя ограды – максимально использовался исторический материал, местный путиловский известняк.

Храм в Путилово считается самым большим в Ленобласти. Исторические размеры церкви в плане – 50,4х25,2 м. Высота до верха купола колокольни – 25,7 м, до верхней точки креста на шпиле – 33,2 м.