Строительное предприятие Строй-гид занимается производством и реализацией готовых конструкций. На сайте компании можно приобрести модульные сборно-разборные здания, контейнеры, деревянные бытовки. Также предприятие занимается строительством домов из профилированного бруса.

Одним из направлений деятельности компании Строй-гид является производство бытовок. Заинтересованные лица могут заказать на сайте https://stroy-gid.ru/bytovki/ металлические и деревянные бытовки разных размеров. Качественные конструкции могут использоваться для хранения инструментов, проживания строителей, других хозяйственных целей.

Некоторые типы конструкции предназначенные для размещения офисов, торговых объектов, складских помещений. Например, модульное здание 0102 с внешними размерами 5 на 6 м и высотой потолков до 240 см идеально подходит для объектов торговли. Конструкция имеет металлический каркас. Для отделки может использоваться ЛДСП, оргалит, деревянная вагонка, ПВХ, МДФ и другие материалы. Потенциальные клиенты могут заказать индивидуальную планировку в зависимости от целевого назначения объекта. Предусмотрено изготовление модульного здания по эскизу заказчика.

Компания предлагает широкий выбор проектов. Например мобильная конструкция 0206 имеет два этажа и общую площадь 88 квадратных метров. Модульное здание тип 0208 представляет собой общежитие для рабочих площадью 300 квадратных метров. Предусмотрена доставка модульных конструкций по всей территории России. Жители регионов могут воспользоваться бесплатным номером телефона 7 801 00 66 36.

Деревянные бытовки от компании Строй-гид

На странице https://stroy-gid.ru/bytovki-iz-brusa/ представлены готовые проекты брусовых бытовок разной площади. Такие сооружения обычно эксплуатируется владельцами дачных участков. Потенциальным клиентам предлагаются сооружение из бруса с толщиной стены от 10 до 20 см. Заинтересованные лица могут воспользоваться готовыми проектами. Также предусмотрено производство брусовых бытовок под заказ по эскизам. Временное сооружение возводится из качественных строительных материалов. Компания использует брус собственного производства. На всех этапах осуществляется контроль качества. Жители Москвы могут уточнить детали по телефону 7 495 2266636.

Также предприятие Строй-гид реализует посты охраны, готовые бани и другие модульные здания. С примерами работ можно ознакомиться непосредственно на сайте предприятия stroy-gid.ru. Вся продукция отличается безупречным качеством. Компания гарантирует профессиональный подход к выполнению работ, индивидуальный сервис и доступные цены.