Остекление балконов

Производственная компания «Оконный стиль» предлагает услуги по остеклению физическим и юридическим лицам. Клиентам доступны комплексные услуги, начиная от производства и заканчивая монтажом оконных конструкций.

Предприятие «Оконный стиль» работает в городе Иванов и области. Потенциальным клиентам предлагается остекление лоджий, монтаж алюминиевых конструкций, отделка различными видами строительных материалов, утепление, вынос балконов, монтаж сушилок и шкафчиков.

На официальном сайте компании http://okna-balkony37.ru/ можно ознакомиться с полным комплексом услуг, акционными предложениями и готовой продукцией. Консультации можно получить у профессиональных менеджеров по телефону 49 3258 3560.

Услуги компании

Установка оконных конструкций осуществляется с учетом жилого помещения и требований заказчика. Возможна установка тонированногои матового стекла. Для увеличения полезного объема балкона достаточно часто используется современный способ, получившее название «вынос остекления». Ознакомиться с примерами работ можно непосредственно сайте компании okna-balkony37.ru. Прочная конструкция устанавливается на кронштейны и закрепляется анкерными болтами. Благодаря такому подходу внутреннее пространство балкона можно увеличить на 30-40 см.

Для того чтобы в зимнее время года температура на балконе и лоджии не опускалась ниже нуля, жители города Иванов и области могут заказать утепление. Как правило, для снижения теплопотерь используют пенополистирол, который укладывается на пол, потолок и стеновые поверхности. Заказать соответствующие услуги можно в компании «Оконный стиль» по номеру телефона 4932 58 35 61.

Остекление квартир и домов

Для изготовления оконных конструкций используются качественные материалы, обладающие высокими шумоизоляционными и теплотехническими характеристиками. В каталоге предприятия предлагается огромный выбор различных конструкций, позволяющих придать оригинальные решения любому интерьеру, а также обеспечить жильцов теплом и уютом. Заинтересованные лица могут заказать любые решения для частных домов, коттеджей и квартир. Доступные цены в сочетании с высоким качеством и быстрыми сроками изготовления обеспечит потенциальным клиентам максимальный комфорт. Для изготовления оконных конструкций используются стёкла известного бренда Guardian. В процессе производства используется высокотехнологичная фурнитура немецких производителей и профили Rehau, WHS и других брендов.