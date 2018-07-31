Выбираем покрытие для детской площадки: безопасность прежде всего

Каждый родитель беспокоится о безопасности своего чада. Во время детских игр за малышами стоит следить особенно внимательно. Поведение юных озорников довольно непредсказуемо, поэтому стоит предпринять максимум предосторожностей для отведения беды. Одной из таких мер может стать укладка на детской площадке безопасного покрытия. Раньше для данных целей использовали песок. Однако технологии развиваются стремительными темпами и сегодня малыши могут играть на более удобном и гигиеничном настиле из резиновой крошки.

В чем особенность покрытия

Во-первых, песок не настолько безвреден для ребенка. Дети имеют привычку пробовать на вкус сыпучий материал, засыпать его себе и другим в глаза. К тому же песок пачкает одежду, в нем могут находиться возбудители различных заболеваний, посторонние опасные предметы (осколки от бутылок и пр.), а после дождя играть на площадке с песчаным настилом не очень приятно.

Поэтому новая технология – безопасное, упругое, приятное на вид покрытие из каучука – резиновая плитка. Укладывается она легко, специальных навыков не требуется.

Какими же достоинствами обладают резиновые покрытия?

Безопасность при использовании. У резиновой плитки совсем небольшой коэффициент трения. В сочетании с рельефной фактурой поверхности данное покрытие помогает даже малюткам более уверенно держаться на ногах. Резиновый материал амортизирует удары и падения малышей, поэтому он более безопасен, чем другие настилы.

Высокий уровень экологической безопасности. Состав изделия абсолютно безвреден, гиппоаллергенен. На нем не размножаются микробы, оно не повреждается грызунами и насекомыми. Устойчиво к воздействию химических веществ.

Упругость, эластичность, прочность. Покрытия содержат каучук лучшего качества плюс различные модификации.

Стойкость к воздействию УФ-лучей. Это означает, что материал не выгорает, не разрушается под действием солнца. Его яркость и привлекательность сохраняются надолго.

Возможность круглогодичного применения. Единственное примечание – в холодное время года такое покрытие будет менее упруго и эластично. В остальном же плитка из резины легко выдерживает суровые температуры от -30 до +50 градусов по Цельсию.

Легкость в эксплуатации. За изделием несложно ухаживать, применяются обычные моющие средства. Под запретом лишь инструменты, имеющие жесткую и острую щетину из металла (она может нарушить целостность покрытия).

Все вышеперечисленные качества имеет только хорошее резиновое покрытие, купленное у надежных поставщиков или напрямую у изготовителей. Некачественный товар не только прослужит меньше и не обладает заявленными характеристиками, но также и опасен для здоровья. Резиновое покрытие от компании FlexiPark – безопасность за разумную цену. Модульная плитка здесь представлена различной модификации и цветовых решений. Покупая проверенные материалы, вы гарантировано получаете длительный срок службы покрытия (более 10 лет). Убедитесь в том, что вашим детям понравится яркое пружинящее нескользкое покрытие из модульной плитки.

По материалам сайта https://www.flexipark.ru/