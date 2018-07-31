Выращивание облепихи от саженца до размеров взрослого растения

Многим садоводам знакомы кусты облепихи, которые одинаково хорошо чувствуют себя как на разработанных участках, так и на обычных почвах. Растение пользуется заслуженной славой, поскольку приносит очень полезные плоды, известные своими целебными свойствами. Облепиховый куст всегда считался удачным приобретением, поскольку с его помощью решались сразу несколько задач:

укрепление песчаной почвы благодаря многометровой корневой системе;

декорация садового участка, которая становится уникальной с появлением ярких оранжевых ягод;

получение большого урожая ягод для последующей выжимки масла и консервирования в домашних условиях.

Уникальной способностью этой культуры считается ранний процесс цветения, причем он начинается в весенний период, когда листья еще не распустились.

Правила высаживания и рекомендации по уходу

Облепиха неохотно уживается с другими кустарниками и деревьями, но неплохо соседствует с грядками, поскольку узкие листья не препятствуют проникновению солнечного света к низкорослым насаждениям. И все же этому представителю флоры требуется некоторое количество личного пространства. Если приобретаются саженцы облепихи в Москве, выращенные в питомнике растений «Южный», то необходимо предусмотреть пространственные возможности участка, особенно когда планируется массовое высаживание. Можно оптимизировать условия посадки, если разместить кусты по его краю, тогда насаждения будут играть роль живой изгороди.

Тщательно ухаживать за ягодной культурой необходимо только в течение двух лет после высаживания молодого растения. Его территорию следует очищать от сорняков и немного утрамбовывать почву. По прошествии этого периода особого внимания куст не потребует, если только он не нуждается в опылении. Нужно отметить, что облепиха является двудольным растением (деревья бывают мужскими и женскими), и, как правило, они сажаются в следующих пропорциях: на один мужской куст приходится 3-5 женских.

Сортовое разнообразие облепихи

Растение может похвастаться разнообразием гибридов, поскольку селекция поработала в этом направлении достаточно. В недавнем времени были выведены особые сорта, у которых практически отсутствуют колючки, а период созревания плодов сокращен до минимума. Знающие садоводы отдают предпочтение тем сортам, ягоды которых имеют удлиненную плодоножку. Этот фактор значительно облегчает процедуру сбора урожая.

По материалам сайта https://www.uzhniy.ru/