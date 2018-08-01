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01 Август, 2018


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Ремонт топливной системы автомобиля

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в: Новости компаний
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Ремонт топливной системы автомобиля
Любой автомобиль перед покупкой тщательно выбирается, причём одним из основных критериев является его надёжность. Тем не менее, любой автомобиль, даже самый надёжный, периодически ломается. Одним из наиболее уязвимых мест любого автомобиля является топливная система.
Причин для поломок топливной системы может быть много, но наиболее распространённая – некачественное топливо. Содержащиеся в некачественном продукте посторонние примеси могут сильно навредить одному из многочисленных узлов топливной системы. Топливная система автомобиля давно перестала быть простым набором клапанов и трубок. Сейчас это сложная электронно-механическая система, которая снабжена собственным электронным блоком управления и системой датчиков. Из механической она давно стала интеллектуальной, поэтому её ремонт сильно отличается от всего, что можно сделать своими руками в условиях собственного гаража.
Ремонт топливной системы автомобиля начинается с диагностики, которая позволит выявить проблему. Начинается она с визуального осмотра и анализа работы двигателя. Это часто позволяет ограничить поиск неисправности каким-либо конкретным узлом. Это помогает, если нарушения в работе приводят к достаточно серьёзным последствиям, которые можно определить визуально по работе двигателя. После этого производятся замеры некоторых параметров, таких как давление топлива или давление наддува. Эти мероприятия производятся, если у топливной системы нет электронного управления и невозможно сделать компьютерную диагностику. Это часто требует от механика профильных знаний по особенностям устройства автомобилей разных производителей различных марок. У каждого имеются свои технические особенности, которые и определяют дальнейшую диагностику, а затем и ремонт.
Если же есть возможность, производится компьютерная диагностика, при которой с электронного блока управления снимаются данные о режимах работы и возникающих в процессе эксплуатации ошибках. Это делается с помощью специализированного оборудования, а для интерпретации полученных данных нужны профильные глубокие знания о конкретной марке автомобиля. Что предполагает работу только в условиях сервисного центра. Самостоятельно предпринятые шаги в сторону диагностики и ремонта топливной системы, если проблема не очевидна с первого взгляда, часто приводят к еще большим проблемам. Поэтому диагностику и ремонт такого сложного компонента, как топливная система, лучше доверить специалисту с глубокими профильными знаниями и необходимым инструментом.

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