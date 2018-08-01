Что нужно для кровли и фасада



На строительном рынке предлагается немало материалов. Поэтому непрофессионалу, занимающемуся индивидуальным строительством, будет непросто разобраться в огромном ассортименте.

Одним из основных материалов для строительства дома является кровля. Задача кровельного материала заключается в защите от негативных воздействий окружающей среды. Особое внимание необходимо уделить простоте монтажа и внешнему виду. За последние годы на рынке не появилась инновационных решений. Поэтому спросом пользуется гибкая черепица и металлочерепица. Например, безупречными характеристиками обладает черепица Льеж. Ее можно приобрести в интернет-магазине krovlya-saiding.ru, где также представлен широчайший ассортимент кровельных и строительных материалов. Здесь можно приобрести фасадные, кровельные материалы, водосточные системы, заборы и комплектующие. В том случае, если клиенты не могут сориентироваться в широком ассортименте, то профессиональные консультации можно получить по телефону 8 495 100 90 934235.

Важным нюансом при выборе кровли является общее восприятие здания. Поэтому цвет крыши и фасада должен сливаться в единую композицию. При этом важнейшая роль отводится местному ландшафту, архитектурному стилю, а также желанию владельца скрыть определенные недостатки или подчеркнуть достоинства.

Водосточные системы предназначены для отвода лишней воды. Поэтому кроме труб, желобов, колен и отводов могут понадобиться водосборные каналы. Нужно отметить, что не плохим качеством отличаются и пластиковые, и металлические системы водостока. Приобрести такие элементы можно на сайте krovlya-saiding.ru. Основной задачей является правильный монтаж водосточных систем. Все крепежи и монтажные работы должны быть выполнены с учетом рекомендации производителя и соблюдением строительных норм. Если же требуется установка водосточной системы для дачи, то решающим фактором выступает цена материалов, но без ущерба для монтажа.

Фасадные материалы

Достаточно часто для отделки индивидуальных домов используется сайдинг, отлично зарекомендовавший себя в плане эксплуатационных характеристик. Неплохими параметрами отличается металлический и виниловый сайдинг. Последний чаще всего используют владельцы загородных домов. Этот строительный материал устойчив к выгоранию и представлен в широком ассортименте. Приобрести фасадные материалы можно на сайте интернет-магазина krovlya-saiding.ru.