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02 Август, 2018


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Техническая информация об ИЭУ REC670

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в: Новости компаний
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Техническая информация об ИЭУ REC670

Для обеспечения полноценной и бесперебойной работы подстанций используется специальное устройство – REC670, выполняющее функции защиты и управления электрораспределения. Создатель аппарата компания ABB, которая заложила в прибор несколько вариантов настроек. Если потребителю этого недостаточно, предусмотрена возможность расширения опций, написания собственной логики. Прибор REC670 – это интеллектуальное устройство нового поколения, которое может осуществлять управление и мониторить состояние тридцати аппаратов в схеме одновременно. Работает с сетями любого напряжения в диапазоне 110-750 кВт, способно распознавать все виды коммутационных устройств и управлять ими.

Микропроцессоры для оборудования поставляются брендом АВВ усовершенствованной серии REх670, теперь это единая платформа с новыми протоколами связи и улучшенной защитой. Всю подробную характеристику по прибору можно найти на официальном сайте компании http://navtomatica.ru/catalog1/proizvodstvo/terminaly_rza/abb/res670.html.

Какие задачи выполняет аппарат

Оборудование многофункционально, оно полностью оправдывает свое название, логически управляя сложной схемой присоединений, служит для:

  • защиты от перепадов напряжения, частоты, скорости их изменения;
  • контроля работоспособности цепей напряжения;
  • мониторинга и регистрации сбоев и аномалий;
  • логического управления системой;
  • измерений аналоговых токов.

Изделие предоставляет готовые модели конфигураций с разным количеством выключателей и управлений фазами. REC670 объединяет в себе инновационные решения регулировки напряжения трансформаторов на подстанции. Регистратор событий определяет место повреждения и выдает отчет о неполадках, может делать до 1000 записей.

Преимущества новой серии

Новый прибор имеет высокую степень надежности в работе, это обеспечивается следующими моментами:

  • поддержкой протокола МЭК61850;
  • расширенным анализом параметров, включая каналы-аналоги;
  • удобным экраном вывода информации;
  • возможностью -связи с головным компьютером;
  • авторизированным доступом пользователей.

Передняя панель прибора обеспечивает комфортный просмотр важной информации и быстрый ввод задачи. Переключения между графическими объектами выполняются посредством двухпозиционного переключателя и селектора, имеющего 32 позиции. Надежность и удобство пользования изделием делает его лидером среди аналогичных приборов.

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