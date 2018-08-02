Греющие кабели Raychem: ассортимент, характеристики, применение

Греющие кабели Raychem, имеющие минеральную защиту, получили широкое распространение в гражданском и промышленном строительстве. Они идеально подходят для эксплуатации в агрессивных условиях и взрывоопасных зонах, что обуславливается их уникальными технологическими характеристиками, надежностью и длительным сроком эксплуатации.



Свойства кабельной продукции с минеральной защитой

Изделия выпускаются для эксплуатации в особых условиях. Их существует несколько видов – только с медной оболочкой, с дополнительной полиэтиленовой либо фторэтиленпропиленовой изоляцией. Их объединяет целый набор положительных характеристик:

способность выдерживать существенное нагревание;

повышенная стойкость к воздействию низких температур;

хорошая сопротивляемость к механическим повреждениям;

отличные показатели гибкости;

широкий выбор решений, отличающихся диаметром, силой тока и другими параметрами;

значительная мощность обогрева, достигающая 50 Вт/м;

надежность и длительный срок службы.

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Виды и применение кабелей

Область использования таких изделий определяется их конструктивными характеристиками. Варианты, имеющие медную оболочку, созданы для монтажа во взрывоопасных зонах. Это позволяет монтировать системы на объектах промышленного назначения при организации обогрева протяженных трубопроводов. Кабели с минеральной изоляцией подходят для применения при низких температурах там, где требуется предотвращение образования конденсата. В гражданском строительстве их используют для формирования теплых полов, защиты пандусов и дорожек от обледенения и т. д.

Кабельные изделия с минеральной оболочкой могут содержать в конструкции полиэтиленовую изоляцию. Она нужна для повышенной защиты от коррозии в условиях, где температура находится ниже предела в 80 градусов. Монтировать их можно непосредственно в бетон. Если температура эксплуатации превышает предыдущие значения, то стоит применять изделия с фторэтиленпропиленовой изоляцией.