Купить венок нас заставляет совесть

В нашей жизни происходят как радостные события – рождения, свадьбы, юбилеи, проводы на пенсию, – так, увы, и печальные, связанные с потерей близких людей. И тогда приходится заниматься хлопотами, не свойственными нашему повседневному быту, и невольно задумываться о вечном…

Пока еще человечество, наряду с цветами, ничего не изобрело более совершенного в качестве похоронного атрибута, чем траурные венки. Хотя почему похоронного? Венки можно класть на могилы и по случаю памятных дат, да и в любой другой день, просто так, в знак уважения усопшего. Траурные хвойные гирлянды не в счет – их возлагают по особым случаям и, как правило, на мемориалах (братских могилах, местах казней, массовых захоронениях). Имеется, правда, изделие более позднего происхождения – цветочная корзина, которую, как и венок, по привычке кладут на надгробие либо вешают на памятник. Но все-таки корзина считается менее статусным ритуальным предметом и, строго говоря, у нее несколько иная функция и предназначение.

Траурные корзины с живыми цветами изначально служили украшением зала, где проходила церемония прощания с покойным. Они размещались на специальной подставке, на столе, на полу, и на кладбище брать их было не принято.

Что до венков, то они всегда сопровождали погребальную процессию, после чего их оставляли на зарытой могиле. В советские времена, например, в среде обывателей по количеству венков судили о том, насколько пышно прошли похороны. Считалось, если их было больше дюжины, погребение состоялось на высоком уровне.

Возникает вопрос: почему произошло так, что в итоге корзины тоже стали класть на места захоронения? Скорее всего, произошло это вследствие того, что искусственные цветы постепенно вытеснили живые. Не пропадать же долговечным композициям, тем более они словно специально созданы для возложения!

Искусственные украшения сегодня подчас невозможно отличить от натуральных. Зато первые дешевле и практичнее вторых, они не требуют ухода, никогда не вянут, лишь со временем выгорают на солнце.

Невзрачные бумажные цветы и венки давно в прошлом. Сегодня уже не стыдно купить венок, выполненный из высококачественных стойких полимеров, и отнести его на погост. Чем дольше венок там пролежит, тем он добротнее. Именно это его свойство в настоящее время больше всего ценится. Ну и, конечно, стильность (если это слово здесь вообще уместно). Так, стильно смотрятся венки в виде большого креста с каллиграфической надписью вверху.