Любое строительство требует фундамента, который принимает на себя вес сооружения, не давая ему деформироваться и разрушаться при усадке почвы, особенно если состояние грунта на месте строительства очень сложное. Среди всех видов фундамента наибольшее распространение получил свайный, которые может выдержать здание практически любого веса. На свайном фундаменте можно строить здания любого масштаба, даже если почва будет далеко не самой надёжной, например, песчаная или заболоченная. Свайный фундамент даёт надёжную и качественную опору, защищающую от появления трещин в основании строения и от последующего разрушения.

Для того, чтобы сформировать фундамент такого типа, в землю забивают сваи, которые и будут основой для фундамента. Свая представляет собой стержень определённой длин и формы, изготовленный из бетона или металла. Разные виды свай предполагают различные способы их заглубления. Например, используют забивку или вдавливание. Забивка свай выполняется, если на строительном участке присутствует грунт определённого типа. Это могут быть рыхлые почвы, основой которых является песок, текучие супеси, это также могут быть пластичные глины и суглинки. Эти виды почв достаточно рыхлые и податливые, чтобы сваи можно было в них вбивать.

Забивка свай производится при помощи копра. При этом острый конец сваи погружается в почву, а с помощью копра молотом наносятся удары по противоположной стороне. Это очень длительный процесс, все работы при котором выполняются при помощи специального оборудования. Сваи вбиваются в специально рассчитанные места, которые обозначают на участке в соответствии с планом строительства.

Если использовать оборудование для забивки свай невозможно, тогда применяют вдавливание свай. Его выполняют, если от использования ударного оборудования могут возникнуть подвижки грунта или работы производятся рядом с многоэтажными домами. При этом к свае применяется вместо ударной нагрузки статическая. Это бесшумная процедура, которая имеет несколько преимуществ по сравнению с забивкой. Среди них основным является отсутствие разрушения свай, которое случается при забивке, если свая недостаточно прочная. Это позволяет существенно удешевить процесс за счёт использования свай с меньшей степенью армирования, что невозможно сделать при забивке.

Забивка и вдавливание свай даёт возможность получить прочный и надёжный фундамент.