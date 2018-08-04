Компания KazExpertCentre осуществляет вневедомственную экспертизу проектно-сметной документации по всей территории Казахстана. Клиентом гарантируются комплексные услуги, предоставляемые профессиональными экспертами.

В соответствии с законодательными нормами вневедомственная экспертиза осуществляется в течение 30 дней. После этого заказчик получает соответствующее заключение, которое действует на всей территории Республики Казахстан. Стоимость услуг рассчитывается на основании правил Миннацэкономики РК.

Преимущества сотрудничества с KazExpertCentre

Компания начала деятельность 2017 году, но уже сейчас занимает достойное место в сегменте. Услуги предоставляются экспертами, которые профессионально подходит к выполнению своей работы. В соответствующем разделе сайта можно задать вопрос эксперту, указав имя и контактную информацию. Услуги предоставляются на основании сертификата соответствия, выданного Государственной Системой Технического Регулирования Республики Казахстан. Номер сертификата kz7500044.07.03.00.677. С разрешительной документацией компании можно ознакомиться на официальном сайте. Получить профессиональные консультации или заказать услуги можно по телефону 8 702 715 64 32.

Проведение экспертизы в компании KazExpertCentre

Вневедомственная экспертиза проводится в несколько этапов. Вначале клиент оставляет заявку. В течение получаса с ним связывается менеджер и уточняет детали. Уже через 2 часа после заявки заказчику будет известна стоимость экспертизы. В течение 20 дней специалисты обрабатывают документы и в случае наличия замечаний, отправляют их заказчику на доработку. На завершающем этапе осуществляется выдача заключения.

Компания работает по всей территории Казахстана, осуществляя комплексную вневедомственную экспертизу любой сложности. Преимуществом сотрудничества с компанией KazExpertCentre является и то, что клиенту не понадобится посещать офис. Все этапы сотрудничества, включая отправку документов, проходят в режиме онлайн.

Заинтересованные лица могут посетить офис KazExpertCentre, который расположен по адресу: город Павлодар, улица Генерала Дюсенова, дом 117. Также одним из направлений деятельности компании является анализ проектных решений. Потенциальным клиентам гарантируется высококлассный сервис, профессиональный подход к выполнению работы и адекватные цены.