Среди всех прочих способов строительства всё большей популярностью пользуется строительство из дерева. Использование современных технологий в совокупности с экологичным материалом даёт отличный результат.

Русь, Корпорация Русь выполняет весь комплекс работ, связанных со строительством домов из дерева, начиная от проектирования, заканчивая внутренней отделкой. Компания занимается разработкой и строительством в нескольких направлениях.

Рубленые дома. Это один из самых старых и одновременно экзотичный способ строительства. Использование для строительства целых брёвен уже было основательно позабыть, но опять становится популярным благодаря отличным эксплуатационным свойствам получаемых конструкций. При возведении домов используют русский, канадский или норвежский способ рубки. Они отличаются формой использованных брёвен и способом их соединения. Изготавливается подобный дом из заготовок – по составленному проекту на производственной площадке делаются заготовки из брёвен, которые затем перевозятся на площадку заказчика и там же собираются на заранее подготовленном фундаменте. У строения получается интересный внешний вид.

Дома из клееного бруса. Этот материал пришел на смену бревну, являясь более технологичным и обладая лучшими эксплуатационными свойствами. Здесь брус склеивается из ламелей, специально подготовленных досок. Из них вырезаются все дефекты, потом они соединяются в ламели нужной длины и сушатся. Из высохших ламелей склеивают брус, который практически не имеет усадки, благодаря убранным дефектам обладает высокой прочностью, отличными теплоизолирующими свойствами. Дома из клееного бруса практически не нуждаются во внутренней отделке – внутренняя поверхность получается ровной и гладкой. Также легко делается монтаж всех инженерных коммуникаций.

Панельно-каркасные дома. При этом виде строительства сначала возводится каркас из бруса и досок, который потом зашивается СИП-панелями. СИП-панель представляет собой сэндвич из OSB-панелей, утеплителя и отделки в каркасе из деревянного бруса. Это быстровозводимая конструкция, которая обладает достаточно большой прочностью и хорошей теплоизолирующей способностью. К тому же, такая конструкция лёгкая, поэтому можно обойтись не таким солидным фундаментом, как обычно. Чтобы уменьшить опасность возникновения пожара, делается пропитка антипиренами.