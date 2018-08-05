Балкон всегда был продолжением квартиры, которое служило местом, где складировались разнообразные вещи, или куда можно было выйти и подышать свежим воздухом. Но, приложив немного усилий, можно превратить балкон в отличное место для отдыха. Для этого балкон необходимо остеклить.

Остекление балкона в Туле может выполняться в двух вариантах – в холодном или в тёплом. Холодное остекление предполагает защиту от пыли, ветра и всех возможных осадков. Оно не защищает только от холода. Теплое же остекление служит защитой и от холода. При помощи тёплого остекления можно получить практически ещё одну комнату на балконе, в которой удобно и комфортно в любое время года и в любую погоду, даже в самую холодную зиму. Если с холодным остеклением на балконе можно только хранить вещи и нормально пользоваться балконом только в тёплое время года, то с теплым на балконе можно организовать оранжерею, рабочий кабинет или спальню.

При холодном остеклении используется алюминиевый профиль, обладающий несколькими важными эксплуатационными качествами. Прежде всего конструкция, получаемая из него, очень лёгкая, поэтому может использоваться при монтаже на старых балконах, не выдерживающих большой вес. Такая конструкция легко собирается и обладает отличной сопротивляемостью коррозии.

Для холодного остекления также используют безрамочную конструкцию. Она очень гармонично смотрится в любом декоре и не портит внешний вид фасада здания. Конструкция получается герметичной, она легко защищает от всех видов осадков. Её единственный недостаток – очень высокая цена. К тому же, на неё невозможно поставить противомоскитную сетку.

Для тёплого остекления используют металлопластиковые и деревянные конструкции. Металлопластиковое остекление ставится со стеклопакетами, поэтому эта конструкция является самой надёжной, тёплой и долговечной. Герметичная рама из ПВХ благодаря многокамерной конструкции и стеклопакету хорошо держит тепло. Деревянная конструкция тоже имеет хорошие теплоизолирующие свойства, но стоит она дороже и требует специального ухода – пропитки составами, защищающими от гниения и образования грибка, а также покраски.

Вид рамы выбирается в зависимости от конструкции балкона и нужного функционала. Качественная сборка, установка и последующая грамотная эксплуатация позволят долго и без поломок пользоваться балконом.