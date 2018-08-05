В гостиной всегда собирается вся семья и гости. Поэтому помещение должно быть максимально комфортным и в полной мере соответствует по своему целевому назначению.

Добиться поставленной цели поможет модульный диван для гостиной. Можно приобрести трансформируемую модель, позволяющую самостоятельно вносить изменения в интерьер комнаты. Обычно такой вариант выбирают те, кто предпочитает разнообразие. Секционные диваны — второй вариант оформления комнаты.

Выбор модульного дивана

В первую очередь владельцу квартиры или дома необходимо определиться с местоположением мягкой мебели. Это позволит определить размер конструкции. Прочность каркаса и качественные материалы — это основа покупки. Обивочная ткань должна быть практичной, износостойкой и соответствовать цветовому оформлению гостиной.

Стилевые решения зависит от индивидуальных требований жильцов. Необходимо учитывать то, что модульные элементы дивана часто перемещаются. Таким образом, на них будет приходиться дополнительная нагрузка. Рекомендуется обратить внимание на диваны VOSART, каркасы и отдельные элементы которых изготавливаются из массива натурального дерева. Преимущество заключается в том, что такое диван будет служить десятки лет , а сам материал является экологичным и гипоаллергенным.

Все диваны VOSART имеют съемные чехлы. Это огромный плюс, ведь обивку можно отдать в химчистку. Кроме того, у владельца будет возможность менять цвет обивки в зависимости от времени года или настроения. Удобная и современная конструкция оборудована ящиком для белья. Купить такой диван можно в Москве , посетив специализированный интернет-магазин vosart.com. Детали и профессиональные консультации можно уточнить по телефону 7 495 477 84 31.

Что учесть при покупке?

Монолитные системы можно выбрать любых размеров. При этом нужно учесть, что все элементы надежно соединить между собой и представляют собой монолитную конструкцию. В свою очередь, трансформируемые системы гораздо эффективнее смотрятся в просторных комнатах. Такие системы можно раз соединять, заполняя небольшие пустоты помещения. У покупателей есть огромный выбор, ведь можно угловой, островной и прямой диван. Если же говорить о цветовых решениях, то существует множество вариантов. Выбор зависит исключительно от желаний и потребностей покупателя, а также типа планировки помещения, его габаритов.