Компания Marketpit.ru запустила распродажу дачных диванов

Интернет-магазин Marketpit.ru в разгар дачного сезона запустил тотальную распродажу мягкой мебели, ориентированной на использование на загородных объектах. Вниманию потребителей представлено свыше 170 моделей диванов буквально под любой бюджет. Вся продукция характеризуется повышенной практичностью за счет использования обивки из долговечного текстиля, легкой в уходе экокожи. Многие дачные товары обладают расширенным функционалом для рационального использования площади домиков: могут быть предусмотрены встроенные системы хранения. Среди доступных позиций можно найти и те, что снабжены механизмами трансформации для формирования по мере необходимости просторного спального ложа.

Мебельный магазин СПБ Marketpit.ru специализируется на реализации самой разнообразной мебели для обустройства жилых и офисных помещений от российских производителей. Ассортимент торговой точки сформирован таким образом, чтобы учесть запросы широкой потребительской аудитории. Наряду с бюджетными вариантами присутствуют и премиальные с соответствующим различием в материалах исполнения, дизайнерских решениях. В одном месте можно приобрести диваны и кресла во всех актуальных конфигурациях, гостиные, прихожие, кухни, столовые, спальни, детские, все для офиса и дачи.

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