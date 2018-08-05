Как выбрать надежную входную дверь?

Для того чтобы повысить безопасность вашего жилья, особое внимание стоит уделить подбору входной двери, а также установке замка. Исходя из этого, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение железной дверной конструкции. Лучше всего в данном случае использовать цельные полотна, так как они переносят механические нагрузки, а также прекрасно противостоят взлому. Для того чтобы увеличить тепловые, а также звуковые изоляционные характеристики, стоит дополнить конструкцию монтажной пеной.

Желательно, чтобы стальной лист располагался не только с внешней, но и с внутренней стороны. Такие модели входных дверей очень редки, конечно, если поискать или сделать на заказ, то найдёте. При этом металл должен соответствовать определенным показателям по устойчивости к деформации, а также надежности. В данном случае оптимальная толщина – это полтора миллиметра, на рынке входных дверей ещё распространены модели с металлом 1,2 мм, этого маловато для надёжной конструкции.

Для того чтобы сделать дверь еще более прочной, необходимо с внутренней стороны расположить ребра жесткости. Учтите, что прочность повышается, если увеличивается их количество. Кроме того, подобная конструкция позволяет выполнять установку нескольких замков, а также прочего запирающего оборудования.

Выбирать необходимо не только входную дверь, но и замки. Лучше всего устанавливать одновременно дублирующий, а также основной тип. Это позволит повысить прочность конструкции, а также ее надежность и взломостойкость. К примеру, можно воспользоваться сейфовыми замками, которые позволят закрывать двери не только по вертикали, но и по горизонтали «вертикальными дивиаторами».

В обязательном порядке в состав петель должен входит специальный подшипник. Такая конструкция предотвратит быстрое разрушение петель, а также не допустит проседание дверного полотна и обеспечит лёгкость открытия и закрытия.

Во время выбора двери стоит тщательно осмотреть покрытие. В настоящее время оптимальный вариант – это специальная порошково-полимерная краска, которая наносится в заводских условиях, а не в гаражном варианте производства. Данное покрытие способствует повышению прочности полотна, обладает антикоррозийными параметрами, а также устойчивостью к химическим веществам. Кроме того, этот материал состоит из экологически чистого вещества.

Следите за тем, чтобы внутренняя отделка полностью совпадала с интерьером помещения. Но это условие не обязательное, так как ее можно изменить. Для этого можно воспользоваться специальной декоративной пленкой либо же готовыми панелями.

Если в процессе выбора у вас возникнут проблемы, то по данному вопросу можно проконсультироваться со специалистом или же продавцом в магазине dveri-online.kz