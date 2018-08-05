Гидравлические прессы: виды, области применения и задачи оборудования

Гидравлические прессы широко используются в современной промышленности для запрессовки и выпрессовки, гибки, плавки деталей, монтажных работ, испытательных мероприятий. Они помогают упростить производство изделий из металла и пластика. Благодаря им создаются фанера и стружечные древесные плиты. Подходит такое оборудование для рихтовки, формирования отверстий, пакетирования и прочих профильных задач.



Конструктивные особенности и виды прессов с гидравлическим приводом

Современные прессы имеют достаточно простую конструкцию, состоящую из одной или двух прочных металлических стоек и поперечин, цилиндров и рабочей жидкости. Их рабочий орган является подвижным. Он запускается посредством масляного насоса, создающего давление для передвижения штока. Существует несколько модификаций такого оборудования:

с закрытой и открытой рамой;

универсальные;

в виде испытательных стендов;

пресс-перфораторы;

специальные с автоматическим либо полуавтоматическим приводом (могут иметь и закрытую, и открытую раму).

Специализированный завод гидравлических прессов предлагает модели оборудования разной мощности. Она определяет область применения техники. Так, в различных мастерских обычно устанавливаются машины с усилием до 50 тонн. На производственных предприятиях используются более мощные агрегаты, нередко входящие в состав технологических линий.



Основные области использования оборудования

Гидравлические прессы большой мощности получили широкое распространение на производствах в цехах, выпускающих продукцию из металла, древесных отходов, резины, пластика и других видов сырья. Они отвечают за запрессовку деталей, их выпрессовку или гибку. На них производится проверка качества трубопроводной арматуры.

Прессовые стенды применяются для проведения испытаний пакеров любого конструктивного исполнения под высоким давлением. С их помощью определяются показатели прочности и герметичности испытуемых образцов. Пресс-перфораторы позволяют с максимальной скоростью и аккуратностью проделывать отверстия в конструктивных металлических элементах – уголках, швеллерах и т. д. В процессе ремонтно-монтажных операций определенные виды прессов используются автосервисными мастерскими. Они способствуют качественному ремонту ходовой части авто, плавке валов и других деталей с большим сечением, замены и запрессовки подшипников и элементов подвески.