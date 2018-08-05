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05 Август, 2018


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Ремонт и настройка компьютера

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Дата:
в: Новости компаний
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Настройка операционной системы, восстановление, установка программ, удаление вирусов — всё это серьёзные проблемы, с которыми регулярно сталкиваются жители Санкт-Петербурга. Поэтому приходится искать профессиональных специалистов.

Сегодня уже сложно найти квартиру или дом, в которой нет компьютера или ноутбука. Некоторые люди используют технику для развлечений, другие же работают в режиме онлайн. В любом случае поломка компьютера — это серьёзная неприятность, которую необходимо устранять в сжатые сроки.

Заказать ремонт и сервис компьютера можно на сайте http://spb.gor-master.ru/remont-i-nastrojka-kompjutera компании «Гормастер». В течение нескольких часов специалист выедет на объект и устранит проблему. Практика показывает, что в 9 из 10 случаев ремонтные работы занимают менее 1 часа.

Преимущества компании «Гормастер»:

режим работы — 7 дней неделю;
огромный штат специалистов — более 40 человек;
оказание профессиональных услуг на высочайшем уровне;
гарантия на выполнение работ;
выезд в удобное для клиента время.

Получить профессиональные консультации можно по бесплатному номеру телефона 8 855 0 19 98. Компания работает с 9:00 до 21:00. Благодаря большому количеству специалистов, сервисное обслуживание и ремонт осуществляется в сжатые сроки. Обычно проблема решается в течение нескольких часов. С прайсом на выполнение работ можно ознакомиться на официальном сайте компании spb.gor-master.ru.

Спектр услуг

Специалисты осуществляют установку программного обеспечения, удаление вирусов, восстановление данных. Также выполняется замена и ремонт отдельных элементов, в том числе ноутбуков. Специалисты осуществляет настройку всех видов оргтехники, чистку кулеров от пыли, замену термопасты, ремонт блоков питания и т.д..

Компьютерная помощь является не единственной специализацией компании «Гормастер». Заинтересованные лица могут заказать услуги электрика, сантехника, грузчиков, уборки помещений, по сборке мебели, а также садовые работы и автоуслуги. В отдельном разделе ресурса предлагается сервис «муж на час», предусматривающий целый комплекс работ.

Компьютерные и бытовые услуги предоставляются физическим и юридическим лицам. На официальном сайте spb.gor-master.ru можно совершенно бесплатно вызвать мастера, оставив соответствующую заявку. Компания предоставляет услуги на в договорных условиях и гарантию на выполненные работы.

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