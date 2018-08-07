Уличное светодиодное освещение: преимущества и разновидности

Сегодня в столице действует программа по замене традиционных источников света на энергосберегающие. Чаще всего в качестве таковых используются устройства, выполненные на основании светодиодов. Они имеют множество положительных эксплуатационных характеристик, что обуславливает их популярность не только при уличном оформлении, но и при благоустройстве домов, квартир, офисов, коммерческих помещений, производств.



Светодиодное освещение – грамотная экономия энергетических ресурсов

Уличные системы освещения, построенные на основании ламп, фонарей, прожекторов из светодиодов, наделены большим перечнем преимуществ:

разнообразие устройств по мощности, форме, размерам;

отсутствие бликов и мерцаний, негативно сказывающихся на органах зрения;

способность переносить непостоянство напряжений в сети;

устойчивость перед негативным воздействием факторов окружающей среды (влаги, вибраций, механических повреждений, ультрафиолета);

качественный свет, исключающий риск визуального искажения объектов и т. д.

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Разновидности уличного светодиодного освещения

В зависимости от типов источников света и особенностей построения на их основании систем освещения, осуществляется классификация последних. При оформлении современных улиц используются декоративные и функциональные проекты. Первые применяются при освещении улиц, проезжих частей, парков, зон возле строительных объектов. Их задача – обеспечение безопасных условий для ходьбы и езды по улицам ночного города.

Декоративное освещение призвано украшать фасады зданий, витрины, входные группы, ступени, фонтаны, бассейны, различные конструкции. Для этих целей зачастую используются источники света небольшой мощности. Они могут иметь любое цветовое исполнение. Наиболее популярные их примеры – фасадные светильники, светодиодные ленты и гирлянды. При дополнительной комплектации элементами управления можно создавать разные сценарии освещения. Светодиодные приборы эффективно справляются с любыми задачами. Их высокая стоимость полностью окупается длительным сроком эксплуатации, достигающим десятков лет.

По материалам сайта http://www.xlight.ru/