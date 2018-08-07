Холдинг «АйБи ГРУПП» обеспечит эксплуатацию объектов в малоэтажном комплексе Mill Creek

Компания ООО «АйБи Фэсилити Плюс», входящая в Холдинг «АйБи ГРУПП», подписала договор с компанией ООО «Мельничный ручей — Девелопмент» на комплекс мероприятий по технической эксплуатации инженерно-технического оборудования, элементов отделки и содержанию зданий в малоэтажном жилом комплексе Mill Creek.

Основное направление деятельности ООО «Ай Би Фэсилити Плюс» — управление эксплуатацией зданий и сооружений. Услуги предоставляются как в составе комплексного управления имуществом, так и в качестве самостоятельной услуги на любом этапе развития объектов коммерческой и жилой недвижимости.

Mill Creek — проект нового многофункционального комплекса международного уровня с полем для гольфа, искусственными озерами и жильем бизнес-класса. Комплекс расположился на территории 280 га во Всеволожском районе Ленинградской области.Строительство комплекса Mill Creek ведется с 2014 года. За это время созданы гольф-поле, искусственные водоемы. Проект включает пять очередей жилой, рекреационной и коммерческой застройки.

Справка:

АйБи ГРУПП — ведущая управляющая компания в сфере коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга. За 17 лет Холдингом реализовано более 70 проектов в сфере коммерческой недвижимости – от консалтинга до строительного надзора и эксплуатации.