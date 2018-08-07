Умная стройка: компания «ЕвроМобайл» разработала беспроводные решения для строительной отрасли

Удалённое управление и мониторинг строительных работ позволяет минимизировать влияние человеческого фактора и контролировать процесс в режиме онлайн. Инжиниринговый центр компании «ЕвроМобайл» разработал ряд современных технологичных решений, призванных обеспечить контроль за ходом строительства.

Беспроводное видеонаблюдение

Проконтролировать этапы ведения строительства легче, когда можно своими глазами увидеть то, что происходит на стройплощадке. Для этого требуется установить видеокамеры с беспроводной передачей данных как на строящемся здании, так и по периметру стройки. Сигналы от камер по Wi-Fi или Ethernet поступают на промышленный роутер, который находится на территории объекта и размещается на мачте в промышленном водонепроницаемом пылезащищённом корпусе.

Для работы с камерами можно использовать роутер Robustel R30004L (рисунок 1).

Он поддерживает частотные диапазоны сетей LTEи функционирует при температурах –40…+70°С. Поддержка большого спектра сетевых протоколов обеспечивает надёжную передачу видеоданных на удалённые компьютеры.

Видеонаблюдение в режиме онлайн будет доступно из любой точки, где есть интернет, что позволит держать под контролем всю территорию стройплощадки и предотвратить кражу или подмену стройматериалов.

Умные каски

Еще одна современная технология — это «умные каски» со встроенными Bluetooth-маячками для контроля местоположения рабочих на стройке. Начало и окончание рабочего дня строителей фиксируются на проходной, где они получают каски. Bluetooth-маячок распространяет информацию со своим ID и калиброванным значением мощности излучения на расстояние 10 м каждые 10 секунд. Для передачи данных используется Bluetooth 4.0. Сигналы маячков считываются специальными приёмо-передатчиками (логгерами), расположенными в стенах в форме фальш-распределительных коробок. В процессе работы логгеры обнаруживают появление и выход из зоны маячков, создавая журнал записей. Далее данные от логгеров поступают на центральный приёмо-передатчик, который расположен на мачте на территории стройки. Это оборудование помещено в промышленный водонепроницаемый шкаф для защиты от внешних воздействий. Отсюда данные передаются на удаленные компьютеры по сетям сотовой связи для дистанционного мониторинга местонахождения рабочих. С помощью веб-интерфейса можно не только отслеживать перемещение рабочих по территории, но и составлять отчеты по отдельным сотрудникам, вести статистику, строить графики и т. д.

Видеоконтроль работы крана

Для наблюдения за работой крана не всегда удаётся подключить проводную камеру к концу стрелы, так как многие краны имеют выдвижные секции. В этом случае используются камеры с радиоудлинителем. Например, видеокамеру производства Teswell TS-121 можно разместить на конце стрелы. Эта купольная инфракрасная цветная камера имеет двойное стекло и антибликовое покрытие и выполнена в металлическом корпусе. В кабине крановщика устанавливаются четырехканальный видеорегистратор Teswell TS-830 и монитор. Общий объём памяти устройства может составлять 256 Гбайт (2 SD-карты по 128 Гбайт). Передача данных от камеры на видеорегистратор осуществляется с помощью приёмника и передатчика на частоте 2,4 ГГц.

Передатчик подключается к камере, и весь комплект наружного оборудования помещается в распределительную коробку для защиты от дождя, ветра и т. д. Приёмник располагается в кабине и подключается к видеорегистратору, который записывает онлайн видео. На мониторе крановщик может видеть изображение с камеры, установленной на конце стрелы крана. Такая система помогает оператору крана повысить точность выполнения строительных работ. Кроме того, регистратор ведёт постоянную запись видеоархива для решения спорных вопросов. При необходимости изображение с камеры крана может быть выведено на удалённые устройства: видеорегистратор поддерживает передачу данных по Wi-Fi, 3G/4G.

Видеомониторинг спецтехники

Для контроля за строительной спецтехникой — экскаваторов, бульдозеров, грузовиков, погрузчиков широко востребованы транспортные системы видеонаблюдения. Чтобы организовать видеомониторинг на транспортном средстве, например, на автобетономесителе, на него устанавливаются две специальные камеры: одну в кабине — для контроля работы водителя, а другую на задней части машины. Камеры соединительными кабелями подключаются к видеорегистратору — к примеру, Teswell TS-830 (рисунок 2), расположенному в кабине.

Регистратор по сетям сотовой связи 3G/4G передаёт видео с камер на удалённый компьютер, а модуль ГЛОНАСС/GPS позволяет контролировать физическое расположение спецтехники. На удалённом ПК устанавливается CMS Teswell, благодаря которой можно наблюдать за тем, что происходит с транспортным средством в режиме реального времени. Возможность удалённого просмотра видеозаписи позволяет полностью контролировать процессы и расследовать нештатные ситуации.

Автономное электропитание

Бесперебойное питание на строительных площадках практически всегда обеспечивают дизель-генераторы, но если строительство длится долго или есть трудности с доставкой топлива, то для этих целей можно использовать солнечную энергию. Для бесперебойного электроснабжения, например, бытовок, или в качестве резервного источника питания применяются солнечные панели. Управлять такими установками можно дистанционно, через Интернет, с помощью 3G-терминала Позитрон (рисунок 3).

Он имеет встроенную Java-платформу, обеспечивает защищенное беспроводное соединение, а также передачу данных по 3G. Ядром системы удаленного управления становится сам модуль GSM-терминала, а управление происходит с помощью программ на Java ME — мидлетов, загруженных в него через радиоинтерфейс. Программа контролирует показатели состояния источника питания, параметры и качество вырабатываемой электроэнергии. Терминал может разными способами реагировать на сигналы с датчиков (отправка SMS техперсоналу, включение сигнальной сирены и т. д.). Обратная связь с мидлетом возможна по SMS или по HTTPS-соединению от внешней программы с удалённого устройства, которое подключается к терминалу через серверы по каналам 3G/GPRS.

Для удалённого управления генератором требуется только стабильный сигнал сотовой связи. Выделять отдельного сотрудника для контроля за работой генератора не требуется, так как дистанционное управление позволит получить информацию о процессе выработки электроэнергии.

Надёжная постройка

За процессом стройки можно наблюдать не только в офисах строительных компаний, но и через Интернет. Что касается видеосъёмки для служебного использования, то гораздо выгоднее один раз заплатить за оборудование и взять под контроль все процессы, происходящие на стройке, чем каждый раз сталкиваться с недобросовестностью рабочих. После завершения строительства все устройства могут быть установлены на новом объекте. Впрочем, видеосъёмка дает общую картину, но не может контролировать всех участников стройки. Эту задачу решают кейсы в области локального позиционирования и навигации внутри помещений. Устройство слежения может быть вмонтировано в каску или носимый трекер. Иногда перемещения отслеживаются через приложение на смартфоне. Большую популярность в этой области приобрел стандарт Bluethooth LE. Однако «умные каски» шагнули еще дальше. Например, американская компания Daqri изобрела «умный шлем» SmartHelmet для строителей и инженеров (рисунок 4).

Он включает набор датчиков позиционирования в пространстве, несколько камер для кругового обзора и 4D-диcплей. Через стекла шлема строитель может быстро получать информацию о работе инженерных устройств, открывать документы и инструкции, а также контролировать качество и износ деталей. Конечно, массовое использование настолько высокотехнологичных устройств на стройке начнется еще не скоро. Но появление таких разработок доказывает, что сферу строительства можно и нужно развивать за счёт современных технологий.

Материал предоставлен компанией «ЕвроМобайл»