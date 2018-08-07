Видеонаблюдение в офис

Компания Территория Безопасности обеспечит профессиональный подбор, монтаж и подключение систем видеонаблюдения для обеспечения безопасности офисных помещений, жилых зданий, складов и других форм собственности.

Монтаж систем видеонаблюдения позволяет решить целый спектр задач и, начиная от отслеживания работы сотрудников и заканчивая дистанционным управлением с помощью гаджетов. Система видеонаблюдения в офис предусматривает выезд инженера, установку и настройку камер, микрофонов, подключение дополнительных устройств и т.д..Работа выполняется в сжатые сроки профессиональными специалистами. Для владельцев бизнеса предлагается индивидуальное решение, позволяющее не только защитить от кражи, но и контролировать работу сотрудников. Например, современная камера CamDrive CD330 идеально подходит для офисных помещений. Она обладает встроенной системой шумоподавления. Благодаря наличию инфракрасной подсветки и дальности записи до 6- 8 м обеспечивается безупречное качество. Цифровая система может быть настроена таким образом, что будет отправлять уведомления по электронной почте или SMS на телефон владельца.

Камеры для наружного наблюдения

Злоумышленников привлекают не только ценные вещи, оргтехника и другое оборудование офисов, но и сами камеры. Поэтому устройства должны в первую очередь обладать антивандальными свойствами. дДя наружного видеонаблюдения отлично подходит современная камера CamDrive CD400, оснащенная детектором движения, сенсором с прогрессивным сканированием, системой подавления шума и т.д.. Видеонаблюдение с такой камеры можно просматривать с помощью девайсов. Монтаж и настройка занимает минимум времени. Рассматриваемая камера может быть подключена по технологии PoE.

Особое внимание необходимо уделить эксплуатации системы видеонаблюдения при любых погодных условиях. Некоторые модели оснащаются USB модемами, что позволяет устанавливать их без подключения к проводному интернету. Примером такой камера является модель CD630-4G. Современная система видеонаблюдения оборудованном инфракрасной подсветкой, позволяющей снимать качественное видео в любое время суток на большом расстоянии. Устройство рассчитано на эксплуатацию до минус 50 градусов по Цельсию, имеет степень защиты IP66. Для просмотра видео материалов достаточно подключить гаджет, работающий на операционных системах Android, iOS и других.

Ознакомиться с современными системами видеонаблюдения можно на сайте специализированной компании safetyarea.ru. Здесь же можно заказать услуги по установке видеонаблюдения в офисе, кафе, заведениях общественного питания, АЗС, магазинов, также домов и квартир. Детали можно уточнить по телефону 7 495 763 33 24.