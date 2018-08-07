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07 Август, 2018


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Пластиковые окна алматы

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в: Новости компаний
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Пластиковые окна стали практически стандартом для использования во всех типах помещений. Они получили большое распространение благодаря своим качествам. Их используют и в жилых помещениях, и в административных, и в производственных.
Пластиковые окна Алматы выполнены из полимера – поливинилхлорида. Для того, чтобы обеспечить возможность открывать окна, на них ставят металлическую фурнитуру. Вместо же обычных стёкол используют стеклопакет.

Из поливинилхлорида делают и раму, и створки. Для того, чтобы сделать раму всю конструкцию более прочной, используют армирующие вставки. Саму конструкцию делают не сплошной, а состоящей из отдельных камер, внутри которых находится воздух. Это служит двум целям – намного уменьшает общий вес конструкции и служит для увеличения теплоизоляции. Наличие воздушной прослойки позволяет значительно уменьшить теплопроводности рамы и створок.

Как показала практика, использование обычных стёкол в окнах очень непродуктивно. Стекло обладает плохой теплоизолирующей способностью, поэтому окно из одинарного стекла плохо защищает от жары и холода. Для того, чтобы увеличить теплоизолирующие свойства окна, в пластиковых окнах используют стеклопакеты. Стеклопакет представляет собой два стекла, соединённые между собой в сэндвич. Между ними остаётся воздушная прослойка, благодаря которой стеклопакет и приобретает свои теплоизолирующие свойства и защиту от шума.

Использование пластиковых окон со стеклопакетами имеет много достоинств.

• Такая конструкция не боится воздействия атмосферных явлений. Ей не страшен дождь, снег и яркое солнце. Ей также не страшно воздействие перепадов температуры, воздействия летней жары и зимнего холода. Пластиковое окно является практически вечным, оно изнашивается исключительно в процессе его открывания/закрывания, когда на него осуществляется механическое воздействие. Но окно хорошо держит жесткость за счёт армирующих вставок.
• Пластиковое окно не пропускает внутрь ничего, ни воды, ни сквозняков, ни холода, ни пыли. Это достигается благодаря использованию специальных резиновых прокладок для уплотнения соединений.
• Пластиковое окно отлично защищает от внешних шумов.

Лучше пластиковых окон защищает только монолитная стена. Они позволят превратить квартиру в самом жарком и ветреном месте в уютный и защищённый от внешнего мира уголок.

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