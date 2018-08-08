жк днепропетровская 37 евродвушка
жк днепропетровская 37 евротрешка
жк днепропетровская 37 квартиры

09 Август, 2018


Актуальное
Главная
Новости компаний

Гайки швп купить

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

Во многих механизмах используются различные узлы, которые служат для перемещения одних частей механизма и их позиционирования. Среди них есть и шарико-винтовая передача.
Гайки швп купить представляют собой привод, предназначенный, чтобы преобразовывать вращение в линейное движение и наоборот, в зависимости от конструкции механизма. Конструкция такого узла очень простая. Он представляет собой длинный винт, по которому перемещается гайка, движение гайки обеспечивается с помощью шариков, которые движутся по внутренней резьбе гайки и резьбе винта. В этом состоит самое большое отличие шарико-винтовой передачи от обычной винтовой – здесь гайка не скользит, а катится с помощью циркулирующих по внутренней поверхности гайки шариков. Это движение обеспечивается при помощи возвратных каналов, внутренних ли внешних. Часто используют внутренние каналы, соединяющие два соседних витка.
Чтобы обеспечить движение нужного узла, концы винта закрепляют в опорах при помощи подшипников. К гайке жестко крепится перемещаемый узел, например, каретка с каким-либо инструментом. Когда электропривод вращает винт, он прокручивается в гайке, заставляя её перемещаться в нужном направлении, которое регулируется направлением вращения винта. Винт вращается – перемещается каретка. В других же конструкциях наоборот – вращается гайка, которая заставляет двигаться винт.
Шарико-винтовая передача имеет много преимуществ по сравнению с обычной винтовой передачей. Поэтому она нашла большое применение в различных станках, прессах, автоматических системах и множестве другой техники. Шарико-винтовая передача пользуется большим спросом как в виде сборного узла, так и отдельными составляющими – и гайка, и винт по отдельности. Установка высококачественных компонентов, изготовленных с конкретными характеристиками, позволяет получить механизм со строго заданными эксплуатационными характеристиками.
Установка требуемой гайки шарико-винтовой передачи позволяет значительно повысить КПД узла, уменьшить мощность двигателя и его вращательный момент, что позволит сэкономить ресурс и продлить срок эксплуатации. Улучшенные эксплуатационные характеристики позволяют уменьшить трение и износ механизма, следовательно, уменьшить расходы на его ремонт. Использование узлов с заданными параметрами позволяет оптимизировать производственный процесс.

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X