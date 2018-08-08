Современный интернет-маркет Talapai предлагает потенциальным клиентам широчайший ассортимент бытовой техники, смартфонов, электроники, посуды, игрушек, школьных принадлежностей и других товаров, которые необходимы каждому человеку.

Посещая интернет-магазин бытовой техники talapai.kz (в любом падеже ), покупатель может быть уверен не только в широком ассортименте, но и высококлассном сервисе, а также выгодных акциях. Некоторые группы товаров реализуется со скидками. Покупателям предлагаются выгодные бонусы, комфортные способы оплаты и оперативная доставка. Семейный онлайн-маркет предлагает широкий выбор бытовой техники, телефонов, товаров для мамы и малыша, активного отдыха, работы, а также игрушки, посуду, книги и многое другое.

Бонусы и акции в интернет-магазине Talapai

Чтобы воспользоваться бонусной политикой интернет-маркета, посетителю необходимо зарегистрировать учётную запись. Преференции начисляются за каждую покупку. Один бону приравнивается к одному тенге. После каждого приобретения товара в течение 14 дней на бонусный счёт покупателя будет начисляться 2% от суммы потраченных средств.

Например, при покупке товара на сумму 20000 тенге, клиент получит 400 бонусов. Потратить поощрение можно на любые товары. При этом существуют ограничения. Например, если приобретается товар на сумму до 15000 тенге, то бонусами можно оплатить не более 25% его стоимости. Если же сумма превышает 15000 тенге, то можно использовать 50% бонусов. На сайте онлайн-супермаркета действуют выгодные скидки на детские велосипеды, смартфоны, климатическую, бытовую и другую технику. Потенциальные клиенты могут приобрести товар в рассрочку, воспользовавшись услугами в «Хоум Кредит Банка».

Если сумма заказа превышает 10000 тенге, то доставка по всем городам Республики Казахстан осуществляется совершенно бесплатно. Жители крупных городов, таких как Алматы, Караганда, Актобе и других имеют возможность оплатить стоимость товара курьеру после доставки. Для остальных регионов отправка товара осуществляется только после предоплаты. С нюансами оформления и доставки можно ознакомиться на официальном сайте интернет-магазина Talapai. Жители Алматы и области могут самостоятельно забрать товар и на месте оплатить покупку. Физический пункт супермаркета находится по адресу: ул. Наурызбай батыра, 7Б, ТЦ Атриум.