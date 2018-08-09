Компания Kerama Marazzi является одним из лидеров на мировом рынке по производству керамической плитки. Уже восемьдесят с лишним лет итальянский производитель поставляет лучшую плитку своим клиентам, которая пользуется у них огромным спросом.

Плитка производства керама марацци до сих пор пользуется большим спросом благодаря своим уникальным качествам. Компания предлагает очень широкий ассортимент плитки, который может использоваться в любом декоре, удовлетворив спрос любого, даже самого привередливого покупателя. Плитка обладает многими достоинствами.

• Эта керамическая плитка обладает большим качеством. Для её изготовления использовались лучшие материалы, а использование современных технологий производства позволяет в полной мере его оценить.

• Прочность и долговечность. Благодаря использованию долгое время разрабатываемых технологических процессов удалось значительно увеличить срок службы плитки за счёт использования более прочных материалов и покрытия. Прочная и износостойкая плитка прослужит долго, радуя взгляды.

• Над созданием коллекций работает штат дизайнеров, которые создают уникальные образы, воплощаемые затем в керамике. Получаемая продукция сможет отлично вписаться в любой интерьер, среди неё имеется и настенная, и напольная плитка, оформленная оригинальными узорами, бордюрами и интересным сочетанием цветов.

• Эту плитку можно использовать не только для внутренних отделочных работ, но и для внешних. Благодаря её прочности и стойкости к истиранию, плитка сможет долго прослужить, сопротивляюсь воздействию погоды и сложным внешним условиям.

• Продукция компании ориентирована на среднюю потребительскую способность, поэтому цена вполне доступна среднему покупателю, хоть её уровень и выше, чем у другой плитки, что объясняется её качеством.

• Среди продукции компании можно найти плитку разного предназначения – для ванной комнаты, для кухни, для отделки пола и стен.

Производимая Kerama Marazzi плитка рассчитана на длительное использование в самых разных условиях. Она не теряет свой внешний вид от длительной эксплуатации – цвета остаются яркими и живыми, все декоративные элементы остаются на своих местах, а на поверхности глазури не появляется даже следов трещин. Приобретая керамическую плитку, можно на долгое время обеспечить отличный вид своей квартире, облагородив кухню или ванную комнату.