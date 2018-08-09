Компания Kerama Marazzi является одним из лидеров на мировом рынке по производству керамической плитки. Уже восемьдесят с лишним лет итальянский производитель поставляет лучшую плитку своим клиентам, которая пользуется у них огромным спросом.
Плитка производства керама марацци до сих пор пользуется большим спросом благодаря своим уникальным качествам. Компания предлагает очень широкий ассортимент плитки, который может использоваться в любом декоре, удовлетворив спрос любого, даже самого привередливого покупателя. Плитка обладает многими достоинствами.
• Эта керамическая плитка обладает большим качеством. Для её изготовления использовались лучшие материалы, а использование современных технологий производства позволяет в полной мере его оценить.
• Прочность и долговечность. Благодаря использованию долгое время разрабатываемых технологических процессов удалось значительно увеличить срок службы плитки за счёт использования более прочных материалов и покрытия. Прочная и износостойкая плитка прослужит долго, радуя взгляды.
• Над созданием коллекций работает штат дизайнеров, которые создают уникальные образы, воплощаемые затем в керамике. Получаемая продукция сможет отлично вписаться в любой интерьер, среди неё имеется и настенная, и напольная плитка, оформленная оригинальными узорами, бордюрами и интересным сочетанием цветов.
• Эту плитку можно использовать не только для внутренних отделочных работ, но и для внешних. Благодаря её прочности и стойкости к истиранию, плитка сможет долго прослужить, сопротивляюсь воздействию погоды и сложным внешним условиям.
• Продукция компании ориентирована на среднюю потребительскую способность, поэтому цена вполне доступна среднему покупателю, хоть её уровень и выше, чем у другой плитки, что объясняется её качеством.
• Среди продукции компании можно найти плитку разного предназначения – для ванной комнаты, для кухни, для отделки пола и стен.
Производимая Kerama Marazzi плитка рассчитана на длительное использование в самых разных условиях. Она не теряет свой внешний вид от длительной эксплуатации – цвета остаются яркими и живыми, все декоративные элементы остаются на своих местах, а на поверхности глазури не появляется даже следов трещин. Приобретая керамическую плитку, можно на долгое время обеспечить отличный вид своей квартире, облагородив кухню или ванную комнату.
Керама марацци
Компания Kerama Marazzi является одним из лидеров на мировом рынке по производству керамической плитки. Уже восемьдесят с лишним лет итальянский производитель поставляет лучшую плитку своим клиентам, которая пользуется у них огромным спросом.