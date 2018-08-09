В процессе строительства основными аспектами является качество и надежность. При этом не имеет значение: возводится небольшая дача или коттедж.

Чтобы не пришлось через несколько лет прибегать к реставрации, необходимо позаботиться о выборе надежной строительной компании. Возведение домов и коттеджей в Липецке и Воронеже предусматривает различные проекты, как по оригинальности так и по масштабу. Но даже в том случае, если у заказчика горят сроки, обращаться нужно только в надежные строительные компании. В первую очередь нужно обращать внимание на репутацию компании. Немаловажное значение имеют отзывы клиентов, которые уже воспользовались услугами подрядчика .

Сэкономить время и деньги позволит сотрудничество с одним предприятием. Известно, что строительство домов (склонять анкор нельзя ) предусматривает целый комплекс работ, начиная от разработки проекта и заканчивая вывозом строительным мусором. Так, компания su48.ru предлагает своим клиентам полный комплекс строительных услуг:

1. проектирование сооружений;

2. возведение зданий;

3. строительство фундаментов;

4. ремонтные работы;

5. риэлторские услуги;

6. технический надзор;

7. юридическое сопровождение;

8. подготовка и оформление разрешительной документации.;

9. авторский надзор;

10. реализацию готовых домов.

Компания предлагает полный комплекс строительных услуг, позволяющих благоустроить жилище и обеспечить будущих владельце максимальным комфортом.

Строительство загородного дома

В первую очередь нужно определиться с материалом. Для возведения комфортных домов используется кирпич, пеноблоки, дерево и другие современные материалы. Нужно отметить, что любой материал при грамотном подходе позволит построить красивый, надежный и комфортный дом. Компания su48.ru готова реализовать проекты любой сложности. Предпритие предлагает типовые проекты для одно-, двух- и трехэтажных домов. Заинтересованные лица могут заказать разработку индивидуального проекта. Специалистами предприятия возведено более 600 готовых объектов недвижимости и разработана около 500 проектов. С примерами работ можно ознакомиться непосредственно на сайте предприятия su48.ru. Профессиональные консультации можно получить по номеру 747 3229 8998. Также потенциальным клиентам предлагаются готовые дома в поселке Новая Дубрава. Компания тесно сотрудничает с интернет-магазинами, строительными предприятиями и кредитно финансовыми учреждениями. Поэтому обращаясь в компанию su48.ru, клиенты получают надёжного партнёра в строительном сегменте.