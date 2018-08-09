Дренаж и водоотведение

Геотекстиль представляет собой геосинтетический материал, в состав которого иногда добавляются волокна растительного происхождения. Гоеткань изготавливается термоскрепленным способом и предназначается для выполнения целого спектра строительных работ.

Геотекстиль выделяют следующих видов: тканный, нетканый, армированный сетками и термоскрепленный. Наибольшую популярность получил иглопробивной или нетканый геоматериал, изготавливаемый методом разрушения спрессованного полипропиленового волокна. Длина 1 г такой нити составляет около 3000 м. На следующем этапе нити полипропиленового волокна прессуются и пропускаются через иглопробивные устройства. Таким образом, использование современных технологий позволяет получить плотный, экологичный, долговечный и достаточно недорогой материал. Нетканый геотекстиль можно эксплуатировать при температуре от минус 60 до +100 градусов. Он устойчив к агрессивным средам, обладает высокой армирующей способностью и реализуется в рулонах разной длины. Ознакомиться с каталогом для текстильных материалов можно на сайте компании OST-M (в любом падеже ), которая занимается производством и реализацией различных видов геополотна. На сайте предприятия заинтересованные лица смогут приобрести геотекстиль разной плотности, предназначенный для выполнения дорожных работ, оборудования дренажных систем, отмосток, водоёмов, покрытие семян, утилизации отходов, оборудование аэропортов, железных дорог, спортивных площадок и т.д..

Сфера использования геотекстиля

Ключевыми характеристиками тканей является прочность, пористость и эластичность. Учитывая такие параметры, материал используется в следующих отраслях:

отвод грунтовых вод, позволяющий повысить прочность сооружений и продлить срок их эксплуатации;

армирование. Геоткань укладывается на основание зданий и сооружений с целью оптимального распределения нагрузок;

сельское хозяйство;

очистка грунтовых вод от глины и песка;

защита целостности почвы от эрозий и т.д..

Например, для дорожных работ используется геотекстиль плотностью от 200 до 500. Для спортивных площадок, отмосток, дренажа применяется материал плотностью от 100 до 300. На железных дорогах, аэропортах, а также при возведение сооружений выше 3 этажей применяют геотекстиль плотностью от 400 до 600. Ознакомиться с каталогом для текстильных материалов можно на сайте компании «Обстройтех». Детали можно уточнить по телефону 7 495 290 32 22.